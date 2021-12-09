Dieron a conocer fixture del Torneo Amistad de la Categoría 2009

Durante este fin de semana, se juega el Torneo Amistad de Oro 2009, en los Clubes locales Centro, San Jorge y ATLAS.
Dicho torneo es paralelo al Campeonato que se juega desde el pasado fin de semana, y que se programó debido a que el año no se pudo concretar por la pandemia.
TORNEO AMISTAD DE ORO
CATEGORIA 2009
FASE DE GRUPOS- VIERNES 10/12/2021
SUBSEDE CENTRO SOCIAL y DEPORTIVO BRINKMANN
EQUIPOS:
- CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BRINKMANN
- SPORTIVO SUARDI
- VILLA GIARDINO
- RECONQUISTA
|HORA
|CANCHA
|EQUIIPO
|vs
|EQUIPO
|18
|1
|CENTRO SOCIAL
|RECONQUISTA
|18
|2
|SPORTIVO SUARDI
|VILLA GIARDINO
|20
|1
|CENTRO SOCIAL
|SPORTIVO SUARDI
|20
|2
|VILLA GIARDINO
|RECONQUISTA
|22
|1
|CENTRO SOCIAL
|VILLA GIARDINO
|22
|2
|SPORTIVO SUARDI
|RECONQUISTA
SUBSEDE ATLAS BRINKMANN ASOCIACION CIVIL
EQUIPOS:
- 9 DE JULIO DE MORTEROS
- SEEBER
- GUIDO SPANO DE MARULL
- C.A. MIRAMAR
|HORA
|CANCHA
|EQUIIPO
|vs
|EQUIPO
|19
|1
|9 DE MORTEROS
|SEEBER
|20
|1
|MARULL
|MIRAMAR
|21
|1
|MARULL
|SEEBER
|22
|1
|9 DE MORTEROS
|MIRAMAR
|23
|1
|9 DE MORTEROS
|MARULL
|00
|1
|SEEBER
|MIRAMAR
SABADO 11/12 4º FINAL CRUCE DE ZONAS DE CENTRO SOCIAL Y ATLAS
SE JUGA EN CENTRO SOCIAL y DEPORTIVO BRINKMANN
|HORA
|CANCHA
|EQUIIPO
|vs
|EQUIPO
|19:00
|3
|1º ZONA CENTRO
|2º ZONA ATLAS
|20:00
|3
|1º ZONA ATLAS
|2º ZONA CENTRO
SUBSEDE CLUB ATLETICO Y CULTURAL SAN JORGE
EQUIPOS:
ZONA 1:
- CLUB ATLÉTICO Y CULTURAL SAN JORGE
- CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR ALTOS DE CHIPIÓN
- UNIÓN SAN GUILLERMO
ZONA 2:
- PORTEÑA ASOCIACIÓN
- JUNIORS DE SUARDI
- SPORTIVO BELGRANO DE LA PARA
|HORA
|CANCHA
|EQUIIPO
|vs
|EQUIPO
|19
|1
|SAN JORGE
|CHIPIÓN
|19
|2
|JUNIORS DE SUARDI
|PORTEÑA
|20:20
|1
|PORTEÑA
|SP. BELGRANO DE LA PARA
|20:20
|2
|SAN JORGE
|SAN GUILLERMO
|21:40
|1
|CHIPIÓN
|SAN GUILLERMO
|21:40
|2
|JUNIORS DE SUARDI
|SP. BELGRANO DE LA PARA
4º DE FINAL
|HORA
|CANCHA
|EQUIIPO
|vs
|EQUIPO
|23:00
|1
|1º ZONA 1
|2º ZONA 2
|00:00
|1
|1º ZONA 2
|2º ZONA 1
SEMIFINAL 2009- DOMINGO 12/12. SE JUEGA EN CENTRO SOCIAL
|HORA
|CANCHA
|EQUIIPO
|vs
|EQUIPO
|18:00
|2
|1º GANADOR CRUCE SAN JORGE
|2º GANADOR CRUCE SAN JORGE
|18:00
|3
|GANADOR 1er TURNO CENTRO
|GANADOR 2do TURNO CENTRO
3º y 4º PUESTO
|HORA
|CANCHA
|EQUIIPO
|vs
|EQUIPO
|20:00
|2
FINAL
|HORA
|CANCHA
|EQUIIPO
|vs
|EQUIPO
|21:00
|1