Dieron a conocer fixture del Torneo Amistad de la Categoría 2009

Universal Medios admin 4 horas ago

Durante este fin de semana, se juega el Torneo Amistad de Oro 2009, en los Clubes locales Centro, San Jorge y ATLAS.

Dicho torneo es paralelo al Campeonato que se juega desde el pasado fin de semana, y que se programó debido a que el año no se pudo concretar por la pandemia.

TORNEO AMISTAD DE ORO

CATEGORIA 2009

FASE DE GRUPOS- VIERNES 10/12/2021

SUBSEDE CENTRO SOCIAL y DEPORTIVO BRINKMANN

EQUIPOS:

  1. CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BRINKMANN
  2. SPORTIVO SUARDI
  3. VILLA GIARDINO
  4. RECONQUISTA
HORACANCHAEQUIIPOvsEQUIPO
181CENTRO SOCIALRECONQUISTA
182SPORTIVO SUARDIVILLA GIARDINO
201CENTRO SOCIALSPORTIVO SUARDI
202VILLA GIARDINORECONQUISTA
221CENTRO SOCIALVILLA GIARDINO
222SPORTIVO SUARDIRECONQUISTA

SUBSEDE ATLAS BRINKMANN ASOCIACION CIVIL

EQUIPOS:

  1. 9 DE JULIO DE MORTEROS
  2. SEEBER
  3. GUIDO SPANO DE MARULL
  4. C.A. MIRAMAR
HORACANCHAEQUIIPOvsEQUIPO
1919 DE MORTEROSSEEBER
201MARULLMIRAMAR
211MARULLSEEBER
2219 DE MORTEROSMIRAMAR
2319 DE MORTEROSMARULL
001SEEBERMIRAMAR

SABADO 11/12 4º FINAL CRUCE DE ZONAS DE CENTRO SOCIAL Y ATLAS

SE JUGA EN CENTRO SOCIAL y DEPORTIVO BRINKMANN

HORACANCHAEQUIIPOvsEQUIPO
19:0031º ZONA  CENTRO2º ZONA  ATLAS
20:0031º ZONA  ATLAS2º ZONA  CENTRO

SUBSEDE CLUB ATLETICO Y CULTURAL SAN JORGE

EQUIPOS:

ZONA 1:

  1. CLUB ATLÉTICO Y CULTURAL SAN JORGE
  2. CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR ALTOS DE CHIPIÓN
  3. UNIÓN SAN GUILLERMO

ZONA 2:

  1. PORTEÑA ASOCIACIÓN
  2. JUNIORS DE SUARDI
  3. SPORTIVO BELGRANO DE LA PARA
HORACANCHAEQUIIPOvsEQUIPO
191SAN JORGECHIPIÓN
192JUNIORS DE SUARDIPORTEÑA
20:201PORTEÑASP. BELGRANO DE LA PARA
20:202SAN JORGESAN GUILLERMO
21:401CHIPIÓNSAN GUILLERMO
21:402JUNIORS DE SUARDISP. BELGRANO DE LA PARA

4º DE FINAL

HORACANCHAEQUIIPOvsEQUIPO
23:0011º ZONA 12º ZONA 2
00:0011º ZONA 22º ZONA 1

SEMIFINAL 2009- DOMINGO 12/12. SE JUEGA EN CENTRO SOCIAL

HORACANCHAEQUIIPOvsEQUIPO
18:0021º GANADOR  CRUCE SAN JORGE2º GANADOR CRUCE SAN JORGE
18:003GANADOR 1er TURNO CENTROGANADOR 2do TURNO CENTRO

3º y 4º PUESTO

HORACANCHAEQUIIPOvsEQUIPO
20:002

FINAL

HORACANCHAEQUIIPOvsEQUIPO
21:001

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