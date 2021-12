Fundación Construirnos: Entregaron vivienda Nº 19 del año 2021

Es la Nº 19 dada en posesión en lo que va del 2021. Es una nueva vivienda del “Plan Casa Solidaria” que se había planificado inaugurar formalmente en la tarde del viernes 10 de diciembre, pero se suspendió la actividad a raíz del estado lluvioso de la jornada.

La titular es la señora Edher Teresa Salvay y fue construida en la calle San Luis Nº 865 del Barrio Bertossi.

La persistencia de la lluvia y el pronóstico extendido para días siguientes, hizo que la institución acordara con la destinataria -finalmente- la cesión de las llaves en el local administrativo en que se desempeña la Fundación, hecho que se produjo a la hora 18:30.

El tesorero de la entidad, Sr. Raúl Gagliardi, tuvo a su cargo la misión de entregar el llavero que, junto con las diligencias administrativas reglamentarias, otorgan la disposición definitiva del bien terminado. Cabe acotar, que la familia de la adjudicataria ya ha recibido tres unidades habitacionales de los planes que promueve la entidad, por lo que se agradeció -y remarcó- la confianza sostenida de dichos asociados con la Fundación, que canalizan sus inversiones a través de este

mancomunado y efectivo sistema de capitalización individual pero en un conjunto social.

En esta ocasión la vivienda no pudo ser visitada, solo retratada en una fotografía exterior, ya que al no concretarte el acto de entrega, no se pudo efectuar tal recorrido. La edificación en un lote que aún es atravesado por un camino de tierra, con el barro producido por las inclemencias, ha dificultado el acceso al lugar. No obstante, el fin principal que es conceder toda edificación ni bien esté terminada, se ha podido cumplir.

La vivienda Nº 70, ahora aguarda ser recibida por sus titulares. Se espera que el “buen tiempo” acompañe este logro trascendente de Fundación Construirnos, el que en un breve acto público se pueda materializar la entrega correspondiente.