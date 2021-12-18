Brinkmann premia a sus DEPORTISTAS. Listado de las ternas

El Concejo Deliberante y el Circulo de Periodistas Deportivos realizarán la tradicional “Fiesta del Deporte” buscando a los deportistas que más se destacaron durante el 2021.
La fiesta se realizará este domingo 19 de diciembre desde las 20:30 horas en la cancha de Club Atlas con entrada libre y gratuita.
En caso de mal tiempo será en las instalaciones del Salón de Club Centro Social y Deportivo Brinkmann.
La presidente del Concejo Deliberante Prof. Mariela Quinteros destacó que se premiará la trayectoria, revelación, dedicación, esfuerzo, compromiso y logros alcanzados.
“Como todos los años queremos homenajear a todos los deportistas de la ciudad quienes durante todo el 2021 se esforzaron, entrenaron y merecen este reconocimiento por parte de todos los brinkmanenses”, agregó la funcionaria.
Asimismo, la presidente del Concejo Deliberante destacó que, si bien se enviaron las invitaciones a todos los deportistas ternados, si algún deportista no la recibió, pero escuchó un nombre en los medios de comunicación que asista de igual manera.
Listado de ternados 2021:
|DISCILPLINA
|DESTACADOS
|1-TENIS FEMENINO MENORES
|CONSTANZA CORTESINI OLIVIA FAZIO DELFINA DÁVICO
|2-TENIS MASCULINO MENORES
|FACUNDO MARANZANA GAEL PERFUMO MATÍAS MARANZANA
|3- TENIS MASCULINO MAYORES
|ALVARO ARRÓ LAUTARO BONINO SANTIAGO CARRANZA
|4 – HOCKEY JUVENILES
|JULIETA CRACOGNA LUCIA DANIELE FÁTIMA UTRERA
|5–HOCKEY MAYORES
|ANTONELLA REBÓLA INÉS GORGERINO MARTINA PAGANI
|6-KARATE ADULTOS
|MARÍA ROSA SOBRERO ADRIÁN ALANIZ LEONARDO ROBLEDO
|6-KARATE ADULTOS
|MARÍA ROSA SOBRERO ADRIÁN ALANIZ LEONARDO ROBLEDO
|7-KARATE MENORES
|JOSÉ CORTEZ MATEO MILANESSIO AGUSTO POSSETTO
|8-BOCHAS
|CLAUDIO TOLEDO FABIÁN PERALTA OLDEMAR GUTIERREZ
|9-TIRO DEPORTIVO
|IGNACIO VIOTTO SANTE NADÍN SERGIO GAMARRA
|10-TIRO CON ARCO
|DANIEL PISANI FABIO VALDEMARIN ALBERTO CAVALLO
|11-PATÍN
|VERÓNICA COMBA SELENE DARDATTI MARTINA PEGINI ALUMINE MORRA ADA LUZ FARIAS
|12- PADEL FEMENINO
|CAROLINA UTRERA ANDREA ROSSO CELESTE GONZALES
|13-PADEL MASCULINO
|GUSTAVO GAVOTTO MATIAS MARTÍN MAURO GARCÍA
|14 – GIMNASIA
|VALENTINA PAYES ARGUELLO OLIVIA ACEVEDO LUDMILA TAVANO ANTONIA NEGRO
|15-NATACIÓN FEMENINA CATEGORÍA PROMOCIONAL
|KIARA ACTIS MAIA CERUTTI CÁRCANO CASTELLANO EMILIA
|16-NATACIÓN FEMENINA CATEGORÍA MENORES
|CONSTANZA CORTESINI MARIA PAZ LABASTO JAZMÍN NARETTO
|17-NATACIÓN FEMENINA CATEGORIA MAYORES
|PRISCILA PERREN PILAR ALLENDE OVIEDO PAULINA FERRERO
|18-NATACIÓN MASCULINA CATEGORÍA PROMOCIONAL
|JUAN CRUZ PONCE ANDRÉS ÁVILA MARTÍN BORRÉ.
|19-NATACIÓN MASCULINA CATEGORÍA MENORES
|RAMIRO ARMENTA JUAN JOSÉ BORRÉ BAUTISTA GRANT
|20-NATACIÓN MASCULINA CATEGORÍA MAYORES.
|AARON CÓRDOBA JUAN CRUZ MONTIEL
|21- CICLISMO INFANTIL FEMENINO
|IARA GAIDO GRIMALDI
|22- CICLISMO PRINCIPIANTES
|FABIÁN VACA CRISTIAN GRIMALDI MATIAS ASTRADA
|23-CICLISMO FEMENINO
|MIRIAM VILLANUEVA ADRIANA DAVIC0
|24-CICLISMO MASCULINO
|JUAN PONCE PABLO MALDONADO RENÉ BAULIA
|25 -KARTING
|MAXIMILIANO SOLA BRUNO MONTICONE GUIDO FERRERO
|26-MOTOCICLISMO
|MICHAEL FERRERO EMANUEL SCALERANDI GABRIEL STRUMIA
|27-AUTOMOVILISMO
|TOMÁS BREZZO FRANCO NAZZI MATIAS BELTRAMINO
|28-VOLEY MASCULINO SUB 23
|GONZALO MONDINO MATIAS RUHL NICOLÁS BOSIO
|29-VOLEY MASCULINO PRIMERA DIVISIÓN
|GABRIEL FERREYRA GABRIEL MILANESIO GABRIEL FARIAS
|30-VOLEY FEMENINO SUB 12
|JOSEFINA CASALIS PILAR BRUNO VICTORIA VIANO
|31-VOLEY FEMENINO SUB 13
|JULIETA SELLA JULIA ACUÑA VICTORIA ASSELBORN
|32-VOLEY FEMENINO SUB 14
|WANDA CÉSPEDES ARASY PERFUMO SOLANA SANCHEZ
|33-VOLEY FEMENINO SUB 16
|VALENTINA VIANO SOFÍA FERRERO ANGÉLICA AMBROGGIO
|34-VOLEY FEMENINO SUB 18
|CAMILA FERRERO MARTINA CÉSPEDES VALENTINA TEJEDA
|35-VOLEY FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN
|SOFIA CHICCO GISELLE VISINTINI ERICA POLETTO
|36- MAXI VOLEY
|MARÍA FLORENCIA GIAVENO LUISINA FERRERO LUCIANA PANERO
|37-BÁSQUET FEMENINO U 13
|RENATA BERTELLO FERREYRA EMILIA CESANA MAGALÍ SCOLASTRICHI
|38- FEMENINO U 15
|MILAGROS GRANT AGOSTINA VAZQUEZ ARIADNA GHINAUDO
|39-BASQUET FEMENINO U 17
|MORENA ARGAÑARAZ BRISA CLARA ESTEFANÍA CASTELLARI
|40-BÁSQUET FEMENINO PRIMERA
|MILAGROS QUIROGA ANABEL FERRERO CECILIA SEEBER
|41-BASQUET MASCULINO U 13
|URIEL GIGENA JUAN IGNACIO GALIMBERTI ANDRÉS POSSETTO
|42-BASQUET MASCULINO U 15
|MATÍAS ARRÓ MARCELO SIMEONE CARLOS GÓNGORA
|43-BASQUET MASCULINO U 17
|GASTÓN ROSSO PEDRO CÓRDOBA SIMÓN CESANA
|44-BASQUET MASCULINO U 19
|CARLOS ROSMARI ROMÁN PALACIOS BAUTISTA RACCA
|45-BÁSQUET DE PRIMERA
|GONZALO GUZMÁN RODRIGO ÁLVAREZ MAXIMILIANO FERRARESSI
|46-RUGBY
|MARCOS QUIROGA JOSÉ ALLOATTI MARCOS MORINI
|47-FÚTBOL PROMOCIONAL
|LISANDRO IBAÑEZ ANIBAL QUIROGA LAUTARO GIOINO
|48-FUTBOL PRE -INFANTIL
|LUCIANO PASTORE FRANCISCO SINGER ELIAS BARRIOS
|49-FUTBOL INFANTIL
|LIONEL TEVEZ ALVÁRO SCHAPER CRISTIAN LEZCANO
|50-FUTBOL PREJUVENIL
|IGNACIO VAZQUEZ FACUNDO YOZWIAK DAVID CAMINO
|51-FÚTBOL JUVENIL
|JUAN MARTÍN BRIZZIO GASTÓN RACCA FABRICIO POSSETTO
|52 -FUTBOL DE RESERVA
|FEDERICO IBAÑEZ DAVID CANAVESIO FACUNDO CRUZ
|53-FÚTBOL DE PRIMERA
|BLAS VARELA BRAIAN PERALTA FRANCISCO IBAÑEZ
|54-FÚTBOL SENIORS
|JAVIER ASTESANA MARCELO RAMALLO GERMÁN LARIVEY CARLOS ACTIS
|55-FÚTBOL SUPER SENIOR
|JOSÉ SINGER SERGIO ECHEVARRÍA ALCIDES UTRERA
|56-FÚTBOL DE LOS BARRIOS
|MATIAS ACOSTA PABLO CONTRERAS MAXILIANO UTRERA