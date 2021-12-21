Estadio «Diego Maradona» de Club Atlas: Premiaron a los deportistas

Universal Medios admin 28 mins ago

Se llevó a cabo una nueva edición de la Fiesta del Deporte organizada por el Concejo Deliberante local y que reconoce el desempeño anual de los deportistas destacados de Brinkmann.

En el marco de dicha fiesta, quedó inaugurado el estadio Diego Armando Maradona, del club Atlas. El intendente Dr. Gustavo Tevez junto con concejales y directivos del colegio IPETyM y del club anfitrión descubrieron el cartel representativo. 

Listado de ternados y ganadores 2021:

DISCILPLINADESTACADOS
  1-TENIS FEMENINO MENORES  CONSTANZA CORTESINI   OLIVIA FAZIO   DELFINA DÁVICO  
  2-TENIS MASCULINO MENORES  FACUNDO MARANZANA   GAEL PERFUMO   MATÍAS MARANZANA  
  3- TENIS MASCULINO MAYORES  ALVARO ARRÓ   LAUTARO BONINO   SANTIAGO CARRANZA
  4 – HOCKEY JUVENILES  JULIETA CRACOGNA   LUCIA DANIELE   FÁTIMA UTRERA
  5–HOCKEY MAYORES  ANTONELLA REBÓLA   INÉS GORGERINO   MARTINA PAGANI
  6-KARATE ADULTOS  MARÍA ROSA SOBRERO   ADRIÁN ALANIZ   LEONARDO ROBLEDO
  7-KARATE  MENORES  JOSÉ CORTEZ   MATEO MILANESSIO   AGUSTO POSSETTO  
  8-BOCHASCLAUDIO TOLEDO   FABIÁN  PERALTA   OLDEMAR GUTIERREZ    
  9-TIRO DEPORTIVO  IGNACIO VIOTTO   SANTE NADÍN   SERGIO GAMARRA    
  10-TIRO CON ARCO  DANIEL PISANI   FABIO VALDEMARIN   ALBERTO CAVALLO  
  11-PATÍN  VERÓNICA COMBA   SELENE DARDATTI   MARTINA PEGINI   ALUMINE MORRA   ADA LUZ FARIAS    
12- PADEL FEMENINO CAROLINA UTRERA   ANDREA ROSSO   CELESTE GONZALES      
13-PADEL MASCULINOGUSTAVO GAVOTTO   MATIAS MARTÍN   MAURO GARCÍA  
14 – GIMNASIA  VALENTINA PAYES ARGUELLO   OLIVIA ACEVEDO   LUDMILA TAVANO     ANTONIA NEGRO  
15-NATACIÓN FEMENINA CATEGORÍA PROMOCIONALKIARA ACTIS   MAIA CERUTTI CÁRCANO   CASTELLANO EMILIA  
16-NATACIÓN FEMENINA CATEGORÍA MENORESCONSTANZA CORTESINI   MARIA PAZ LABASTO   JAZMÍN NARETTO  
17-NATACIÓN FEMENINA CATEGORIA MAYORESPRISCILA PERREN   PILAR ALLENDE OVIEDO   PAULINA FERRERO  
18-NATACIÓN MASCULINA CATEGORÍA PROMOCIONALJUAN CRUZ PONCE   ANDRÉS ÁVILA   MARTÍN BORRÉ.
19-NATACIÓN MASCULINA CATEGORÍA MENORES    RAMIRO ARMENTA   JUAN JOSÉ BORRÉ   BAUTISTA GRANT        
20-NATACIÓN MASCULINA CATEGORÍA MAYORES.    AARON CÓRDOBA   JUAN CRUZ MONTIEL
21- CICLISMO INFANTIL FEMENINOIARA GAIDO GRIMALDI  
22- CICLISMO PRINCIPIANTESFABIÁN VACA   CRISTIAN GRIMALDI   MATIAS ASTRADA
23-CICLISMO FEMENINOMIRIAM VILLANUEVA   ADRIANA DAVIC0
24-CICLISMO MASCULINOJUAN PONCE   PABLO MALDONADO   RENÉ BAULIA
25 -KARTINGMAXIMILIANO SOLA   BRUNO MONTICONE   GUIDO FERRERO  
26-MOTOCICLISMOMICHAEL FERRERO   EMANUEL SCALERANDI   GABRIEL STRUMIA
27-AUTOMOVILISMOTOMÁS BREZZO   FRANCO NAZZI   MATIAS BELTRAMINO
  28-VOLEY MASCULINO SUB 23  GONZALO MONDINO   MATIAS RUHL   NICOLÁS BOSIO
  29-VOLEY MASCULINO PRIMERA DIVISIÓN  GABRIEL FERREYRA   GABRIEL MILANESIO   GABRIEL FARIAS
  30-VOLEY FEMENINO SUB 12  JOSEFINA CASALIS   PILAR BRUNO   VICTORIA VIANO  
  31-VOLEY FEMENINO SUB 13  JULIETA SELLA   JULIA ACUÑA   VICTORIA ASSELBORN    
  32-VOLEY FEMENINO  SUB 14   WANDA CÉSPEDES   ARASY PERFUMO   SOLANA SANCHEZ  
  33-VOLEY FEMENINO  SUB 16  VALENTINA VIANO   SOFÍA FERRERO   ANGÉLICA AMBROGGIO    
  34-VOLEY FEMENINO  SUB 18  CAMILA FERRERO   MARTINA CÉSPEDES   VALENTINA TEJEDA
  35-VOLEY FEMENINO  PRIMERA DIVISIÓN  SOFIA CHICCO   GISELLE VISINTINI   ERICA POLETTO
  36- MAXI VOLEY  MARÍA FLORENCIA GIAVENO   LUISINA FERRERO   LUCIANA PANERO  
  37-BÁSQUET FEMENINO U 13  RENATA BERTELLO FERREYRA   EMILIA CESANA   MAGALÍ SCOLASTRICHI
  38- FEMENINO  U 15    MILAGROS GRANT   AGOSTINA VAZQUEZ   ARIADNA GHINAUDO    
  39-BASQUET FEMENINO U 17  MORENA ARGAÑARAZ   BRISA CLARA   ESTEFANÍA CASTELLARI  
  40-BÁSQUET FEMENINO PRIMERA  MILAGROS QUIROGA   ANABEL FERRERO   CECILIA SEEBER
41-BASQUET MASCULINO U 13URIEL GIGENA   JUAN IGNACIO GALIMBERTI   ANDRÉS POSSETTO    
42-BASQUET MASCULINO U 15MATÍAS ARRÓ   MARCELO SIMEONE   CARLOS GÓNGORA    
43-BASQUET MASCULINO U 17GASTÓN ROSSO   PEDRO CÓRDOBA   SIMÓN CESANA  
44-BASQUET MASCULINO U 19CARLOS ROSMARI   ROMÁN PALACIOS BAUTISTA RACCA    
45-BÁSQUET DE PRIMERAGONZALO GUZMÁN   RODRIGO ÁLVAREZ   MAXIMILIANO FERRARESSI    
46-RUGBY  MARCOS QUIROGA   JOSÉ ALLOATTI   MARCOS MORINI
  47-FÚTBOL PROMOCIONAL    LISANDRO IBAÑEZ   ANIBAL QUIROGA   LAUTARO GIOINO  
48-FUTBOL PRE -INFANTILLUCIANO PASTORE   FRANCISCO SINGER   ELIAS BARRIOS  
49-FUTBOL INFANTILLIONEL TEVEZ   ALVÁRO SCHAPER   CRISTIAN LEZCANO  
50-FUTBOL PREJUVENILIGNACIO VAZQUEZ   FACUNDO YOZWIAK   DAVID CAMINO  
51-FÚTBOL JUVENILJUAN MARTÍN BRIZZIO   GASTÓN RACCA   FABRICIO POSSETTO    
52 -FUTBOL DE RESERVAFEDERICO IBAÑEZ   DAVID CANAVESIO   FACUNDO CRUZ    
53-FÚTBOL DE PRIMERABLAS VARELA   BRAIAN PERALTA   FRANCISCO IBAÑEZ  
54-FÚTBOL  SENIORS  JAVIER ASTESANA   MARCELO RAMALLO   GERMÁN LARIVEY   CARLOS ACTIS
55-FÚTBOL SUPER SENIORJOSÉ SINGER   SERGIO ECHEVARRÍA   ALCIDES UTRERA
56-FÚTBOL DE LOS BARRIOS  MATIAS ACOSTA PABLO CONTRERAS MAXILIANO UTRERA  

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