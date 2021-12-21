Estadio «Diego Maradona» de Club Atlas: Premiaron a los deportistas

Se llevó a cabo una nueva edición de la Fiesta del Deporte organizada por el Concejo Deliberante local y que reconoce el desempeño anual de los deportistas destacados de Brinkmann.
En el marco de dicha fiesta, quedó inaugurado el estadio Diego Armando Maradona, del club Atlas. El intendente Dr. Gustavo Tevez junto con concejales y directivos del colegio IPETyM y del club anfitrión descubrieron el cartel representativo.
Listado de ternados y ganadores 2021:
|DISCILPLINA
|DESTACADOS
|1-TENIS FEMENINO MENORES
|CONSTANZA CORTESINI OLIVIA FAZIO DELFINA DÁVICO
|2-TENIS MASCULINO MENORES
|FACUNDO MARANZANA GAEL PERFUMO MATÍAS MARANZANA
|3- TENIS MASCULINO MAYORES
|ALVARO ARRÓ LAUTARO BONINO SANTIAGO CARRANZA
|4 – HOCKEY JUVENILES
|JULIETA CRACOGNA LUCIA DANIELE FÁTIMA UTRERA
|5–HOCKEY MAYORES
|ANTONELLA REBÓLA INÉS GORGERINO MARTINA PAGANI
|6-KARATE ADULTOS
|MARÍA ROSA SOBRERO ADRIÁN ALANIZ LEONARDO ROBLEDO
|7-KARATE MENORES
|JOSÉ CORTEZ MATEO MILANESSIO AGUSTO POSSETTO
|8-BOCHAS
|CLAUDIO TOLEDO FABIÁN PERALTA OLDEMAR GUTIERREZ
|9-TIRO DEPORTIVO
|IGNACIO VIOTTO SANTE NADÍN SERGIO GAMARRA
|10-TIRO CON ARCO
|DANIEL PISANI FABIO VALDEMARIN ALBERTO CAVALLO
|11-PATÍN
|VERÓNICA COMBA SELENE DARDATTI MARTINA PEGINI ALUMINE MORRA ADA LUZ FARIAS
|12- PADEL FEMENINO
|CAROLINA UTRERA ANDREA ROSSO CELESTE GONZALES
|13-PADEL MASCULINO
|GUSTAVO GAVOTTO MATIAS MARTÍN MAURO GARCÍA
|14 – GIMNASIA
|VALENTINA PAYES ARGUELLO OLIVIA ACEVEDO LUDMILA TAVANO ANTONIA NEGRO
|15-NATACIÓN FEMENINA CATEGORÍA PROMOCIONAL
|KIARA ACTIS MAIA CERUTTI CÁRCANO CASTELLANO EMILIA
|16-NATACIÓN FEMENINA CATEGORÍA MENORES
|CONSTANZA CORTESINI MARIA PAZ LABASTO JAZMÍN NARETTO
|17-NATACIÓN FEMENINA CATEGORIA MAYORES
|PRISCILA PERREN PILAR ALLENDE OVIEDO PAULINA FERRERO
|18-NATACIÓN MASCULINA CATEGORÍA PROMOCIONAL
|JUAN CRUZ PONCE ANDRÉS ÁVILA MARTÍN BORRÉ.
|19-NATACIÓN MASCULINA CATEGORÍA MENORES
|RAMIRO ARMENTA JUAN JOSÉ BORRÉ BAUTISTA GRANT
|20-NATACIÓN MASCULINA CATEGORÍA MAYORES.
|AARON CÓRDOBA JUAN CRUZ MONTIEL
|21- CICLISMO INFANTIL FEMENINO
|IARA GAIDO GRIMALDI
|22- CICLISMO PRINCIPIANTES
|FABIÁN VACA CRISTIAN GRIMALDI MATIAS ASTRADA
|23-CICLISMO FEMENINO
|MIRIAM VILLANUEVA ADRIANA DAVIC0
|24-CICLISMO MASCULINO
|JUAN PONCE PABLO MALDONADO RENÉ BAULIA
|25 -KARTING
|MAXIMILIANO SOLA BRUNO MONTICONE GUIDO FERRERO
|26-MOTOCICLISMO
|MICHAEL FERRERO EMANUEL SCALERANDI GABRIEL STRUMIA
|27-AUTOMOVILISMO
|TOMÁS BREZZO FRANCO NAZZI MATIAS BELTRAMINO
|28-VOLEY MASCULINO SUB 23
|GONZALO MONDINO MATIAS RUHL NICOLÁS BOSIO
|29-VOLEY MASCULINO PRIMERA DIVISIÓN
|GABRIEL FERREYRA GABRIEL MILANESIO GABRIEL FARIAS
|30-VOLEY FEMENINO SUB 12
|JOSEFINA CASALIS PILAR BRUNO VICTORIA VIANO
|31-VOLEY FEMENINO SUB 13
|JULIETA SELLA JULIA ACUÑA VICTORIA ASSELBORN
|32-VOLEY FEMENINO SUB 14
|WANDA CÉSPEDES ARASY PERFUMO SOLANA SANCHEZ
|33-VOLEY FEMENINO SUB 16
|VALENTINA VIANO SOFÍA FERRERO ANGÉLICA AMBROGGIO
|34-VOLEY FEMENINO SUB 18
|CAMILA FERRERO MARTINA CÉSPEDES VALENTINA TEJEDA
|35-VOLEY FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN
|SOFIA CHICCO GISELLE VISINTINI ERICA POLETTO
|36- MAXI VOLEY
|MARÍA FLORENCIA GIAVENO LUISINA FERRERO LUCIANA PANERO
|37-BÁSQUET FEMENINO U 13
|RENATA BERTELLO FERREYRA EMILIA CESANA MAGALÍ SCOLASTRICHI
|38- FEMENINO U 15
|MILAGROS GRANT AGOSTINA VAZQUEZ ARIADNA GHINAUDO
|39-BASQUET FEMENINO U 17
|MORENA ARGAÑARAZ BRISA CLARA ESTEFANÍA CASTELLARI
|40-BÁSQUET FEMENINO PRIMERA
|MILAGROS QUIROGA ANABEL FERRERO CECILIA SEEBER
|41-BASQUET MASCULINO U 13
|URIEL GIGENA JUAN IGNACIO GALIMBERTI ANDRÉS POSSETTO
|42-BASQUET MASCULINO U 15
|MATÍAS ARRÓ MARCELO SIMEONE CARLOS GÓNGORA
|43-BASQUET MASCULINO U 17
|GASTÓN ROSSO PEDRO CÓRDOBA SIMÓN CESANA
|44-BASQUET MASCULINO U 19
|CARLOS ROSMARI ROMÁN PALACIOS BAUTISTA RACCA
|45-BÁSQUET DE PRIMERA
|GONZALO GUZMÁN RODRIGO ÁLVAREZ MAXIMILIANO FERRARESSI
|46-RUGBY
|MARCOS QUIROGA JOSÉ ALLOATTI MARCOS MORINI
|47-FÚTBOL PROMOCIONAL
|LISANDRO IBAÑEZ ANIBAL QUIROGA LAUTARO GIOINO
|48-FUTBOL PRE -INFANTIL
|LUCIANO PASTORE FRANCISCO SINGER ELIAS BARRIOS
|49-FUTBOL INFANTIL
|LIONEL TEVEZ ALVÁRO SCHAPER CRISTIAN LEZCANO
|50-FUTBOL PREJUVENIL
|IGNACIO VAZQUEZ FACUNDO YOZWIAK DAVID CAMINO
|51-FÚTBOL JUVENIL
|JUAN MARTÍN BRIZZIO GASTÓN RACCA FABRICIO POSSETTO
|52 -FUTBOL DE RESERVA
|FEDERICO IBAÑEZ DAVID CANAVESIO FACUNDO CRUZ
|53-FÚTBOL DE PRIMERA
|BLAS VARELA BRAIAN PERALTA FRANCISCO IBAÑEZ
|54-FÚTBOL SENIORS
|JAVIER ASTESANA MARCELO RAMALLO GERMÁN LARIVEY CARLOS ACTIS
|55-FÚTBOL SUPER SENIOR
|JOSÉ SINGER SERGIO ECHEVARRÍA ALCIDES UTRERA
|56-FÚTBOL DE LOS BARRIOS
|MATIAS ACOSTA PABLO CONTRERAS MAXILIANO UTRERA