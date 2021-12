Córdoba Cultura y su agenda. Esperando a los Reyes Magos y más propuestas

La agenda de actividades de la Agencia Córdoba Cultura propone distintos eventos para disfrutar de los artistas locales. Las actividades presenciales se realizan considerando los protocolos necesarios; aquellas en formato virtual pueden seguirse a través Youtube: CulturaCBA.

Esta semana se destaca Esperando a los Reyes Magos el próximo miércoles 5 a las 23. Desde la explanada del Faro del Bicentenario y desde la localidad de Las Rabonas, Celeste Benechi y Jerónimo Velasco conducirán este evento que se transmitirá de manera virtual, a través del Facebook y YouTube de la Agencia Córdoba Cultura y de Canal 10. Desde Traslasierra, Doña Jovita cantará villancicos y recibirá en su rancho a los tres reyes que andan perdidos. Por otro lado, el freestyler Luki improvisará sus canciones con las temáticas que surjan del programa y el grupo JANO interpretará música alusiva. El evento concluirá con la visita de los Reyes Magos.

La grilla completa de la semana, aquí:

Lunes 3

A las 21. Visita virtual a la muestra de Susana Gassmann

Susana Gassmann se encuentra exponiendo en el Museo de las Mujeres. La muestra Resumen de un sueño convocó a participar a nueve artistas que ocupan las nueve salas del museo. Cuestión de piel es la obra de Gassman en la que monta sobre la pared una idea de altar doméstico de los afectos. Un textil de materialidad frágil, de piel, sobre el que, a modo de ofrendas, va colocando fotografías, fechas, hilos, biomateriales e imágenes impresas con emulsiones fotosensibles.

Martes 4

A las 21.Músicos produciendo: breve encuentro con Ricardo Martínez

En este video Martínez habla de la experiencia que tuvo como músico cantante durante las restricciones por la pandemia. Aduce que lo hizo crecer como intérprete ya que una de las formas en las que enfrentó en confinamiento fue cantando para sus vecinos desde balcón interpretando música lírica pop y generando un espacio nuevo que le dio la posibilidad de expandir sus límites.

Miércoles 5

A las 21. Visita virtual a la muestra de Concepción Ordóñez

Concepción Ordóñez se encuentra exponiendo en el Museo de las Mujeres su obra A veces nos rompemos. Concepción muestra telas bordadas de una comunidad de seres incompletos. Dibuja cuerpos heterogéneos y aglutina con hilos sus formas descompuestas. Incluye las facetas de una existencia de los bordes abiertos y las partículas débiles. Ordóñez borda el destino de una humanidad en partes mutantes.

A las 23. Esperando a los Reyes Magos

Desde la explanada del Faro del Bicentenario y desde la localidad de Las Rabonas, Celeste Benechi y Jerónimo Velasco conducirán este evento que se transmitirá de manera virtual, a través del Facebook y YouTube de la Agencia Córdoba Cultura y de Canal 10. Desde Traslasierra, Doña Jovita cantará villancicos y recibirá en su rancho a los tres reyes que andan perdidos. Por otro lado, el freestyler Luki improvisará sus canciones con las temáticas que surjan del programa y el grupo JANO interpretará música alusiva. El evento concluirá con la visita de los Reyes Magos.

Jueves 6

A las 21. Comedia Cordobesa: La madrugada en que los perros conocen a Dios

Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío de madrugada el altísimo hablará por última vez. Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? Para el resto el destino es escuchar las trompetas que se tocan, los relatos que suenan y el final que se acerca mientras el Todopoderoso se prepara para morir de verdad, esta vez de verdad. Será como despertar de un sueño, pero no habrá despertar.

A las 21.30. Nardo Escanilla presenta Experiencia Buenardo

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Nardo Escanilla presenta una nueva alternativa del humor para disfrutar, Experiencia Buenardo, apostando a una temporada de verano bien Cordobesa, después de un año de alta participación radial, televisiva y en redes. Mantiene su excelente nivel de improvisación fusionado con el formato de stand up. Cada función será un viaje a lo cotidiano, lo absurdo, lo pasado o futuro, lo extraño o conocido, en donde cada persona podrá identificarse y disfrutar de ello, viviendo una gran experiencia junto a invitados especiales. Permitirse reírse de sí mismo o ver experiencias propias o ajenas de manera graciosa, será el pilar en cada función. Entrada 1500 pesos a través del sitio autoentrada.com.

Viernes 7

A las 21. Cultura en el Patio: Ezequiel González

En esta oportunidad, el músico bellvillense Ezequiel González, acompañado por Matías Donetto, presenta Compartir, un breve recorrido por canciones que conmueven. Un repertorio de autores referentes y que de algún modo han generado nuevas formas de pensar y sentir la música. La música, como un todo abstracto hecho de vibración, atraviesa el cuerpo y modifica la forma en la que se siente el mundo que nos rodea.

A las 21.30. Nardo Escanilla presenta Experiencia Buenardo

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Sábado 8

A las 21. Visita virtual a la muestra de Marcos Acosta

Afuera el viento, adentro el mundo es el nombre de la exposición del artista cordobés Marcos Acosta quien inaugura las exhibiciones en la nueva y refuncionalizada sala de exposiciones del Paseo del Buen Pastor. La periodista especializada en artes visuales María Paula Zacharías, sostiene sobre esta muestra: “Dos grandes obras monumentales son los extremos de los trabajos recientes que reúne esta exposición en la renovada sala del Paseo del Buen Pastor: un paisaje, Reserva natural (2009), y una urbe, Panorama (2015), que cierra la serie Todas las ciudades (2012-2016) y culmina en sus escenas naturales de los últimos cinco años. La ciudad también es para él un entorno natural. Si pensamos que un hormiguero es naturaleza, ¿por qué no lo sería lo que construimos nosotros?, pregunta el artista. La dualidad entre geometría y organicidad no existe. Las líneas y los planos que introduce Acosta parecen una intromisión, una huella del recorrido de un hombre (o de la mano de un creador). No lo son: no hay diferencia entre lo artificial y lo dado. La dualidad es una ilusión. Somos un fragmento del todo. El arte permite salir del plano físico: celebra una esencia. Cada vez que sostiene un pincel, lo carga de color y se acerca a una tela, Acosta se aventura en un misterio fascinante, no importa si decide hacerlo de manera realista o si suelta el trazo. Al retratar el mundo, se encuentra a sí mismo. Afuera está el viento que ama sentir en su cara. Cuando entra al taller, ese cubo en medio del verde de Río Ceballos o aquel galpón de ciudad, adentro suyo habita el universo entero. Al pintar, la vastedad más infinita hace eco en todo lo ancho de su alma.»

Domingo 9

A las 21. Mini Recital de Enrico Barbizi

Enrico Barbizo presenta, en esta oportunidad, tres canciones nuevas que formarán parte del nuevo material que está grabando y produciendo. Serán versiones en un formato íntimo de piano y voz; un formato que invita a ahondar en la esencia de las canciones, acercándose a esa etapa inicial de cuando son compuestas: la estructura, el esqueleto desnudo de la canción…

Muestras

Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Entrada: se solicita en efectivo en recepción del museo o con tarjeta a través del sistema autoentrada.com. Menores de 16 años, gratuita. Mayores, 250 pesos o 450 pesos la visita combinada a los tres museos (Emilio Caraffa, Palacio Dionisi y Museo Evita Palacio Ferreyra). Todos los miércoles: entrada gratuita.

Gatablanca de Juan Longhini. Muestra de dibujos en diferentes formatos y soportes. A lo largo del recorrido por sus obras, fragmentos de diferentes imágenes se ordenan y desordenan en composiciones figurativas articuladas a partir de líneas. Algunas de estas imágenes ilustran su imaginario personal: gatos, mujeres, plantas, rostros, peces o cosas. Texto curatorial escrito por Adolfo Sequeira. Cierra el 6 de marzo.

Pont Vergés: testimonios. Muestra conmemorativa a 18 años del fallecimiento del artista quien fuera un valioso eslabón en el arte local y nacional con proyección internacional. Se exhibe una selección de su obra que, desde luego, no abarca su vasta y variada producción articulada con aspectos significativos de su biografía: su paso por academias como estudiante talentoso, su faceta narrativa, su labor docente, su importante tarea como gestor cultural para la visibilización de la obra de artistas de la región a nivel nacional e internacional, su presencia como amigo, esposo y padre entrañable. La producción y curaduría está a cargo del equipo del museo junto a la artista Ana Luque, compañera de vida de Pedro Pont Vergés. Cierra el 6 de marzo.

No me olvides de Abraham Votroba. Exposición fotográfica donde Abraham Votobra rememora el jardín de la infancia y su relación con las plantas desde la perspectiva visual de un cuerpo infantil. Los registros fotográficos fueron realizados en su ciudad de origen, Misiones, donde los colores, las luces y las sensaciones de una naturaleza voluptuosa se diferencian de la ciudad en la que reside actualmente, Buenos Aires. Cierra el 6 de marzo.

Epojé, objetos Sonoros. La intención de la muestra, que en esta oportunidad presenta el objeto sonoro Reality Soup, es la de provocar un disloque que invita a suspender el juicio y devenir, simplemente, creación artística. Desde un enfoque multidimensional y a través de la puesta en juego de herramientas, instrumentos, cuerpos, percepciones, disciplinas, formas, formatos, disposiciones y tecnologías multimedia y sensoriales, se coloca al sonido entre paréntesis para explorar las conexiones creativas entre música y tecnología. Con curaduría de Santiago Bartolomé, en el marco de la Bienal de Música Córdoba. Cierra el 6 de marzo.

BIENALSUR. Paisaje en foco. Miradas desde el presente, con curaduría de la directora artística de BIENALSUR, Diana Wechsler. La exposición incluye piezas de Daniah Alsaleh (SAU), Christian Boltanski (FRA), Bárbara Fluxa (ESP), Lina Gazzaz (SAU), Sujin Lim (KOR) y Matilde Marin (ARG), además de obras de la Colección del Museo Caraffa. Esta exhibición se centra en el medio ambiente, en el entorno natural y en eso que se identifica entre los temas artísticos convencionales como el paisaje, hoy en proceso de resignificación. El trabajo curatorial de Diana Wechsler pone en tensión obras históricas de la colección del Museo Emilio Caraffa con obras contemporáneas, buscando promover un choque de perspectivas que ofrezcan la posibilidad de activar aquellos pasados en este presente que demanda, desde un humanismo contemporáneo, la construcción de una conciencia ecológica. Los disparadores para esta muestra son las preguntas: ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿De qué manera las sociedades operaron sobre el medio natural? ¿Cómo se fue resignificando el paisaje dentro de los procesos culturales que se fueron dando? La muestra cierra el 6 de marzo.

Revista Expansiva. Publicación digital sobre educación artística y contenidos transversales. Destinada a docentes y pensada como herramienta didáctica que posibilite el abordaje desde las artes visuales de los contenidos transversales propuestos por los diseños curriculares de la provincia. El primer número aborda contenidos sobre Arte y Derechos Humanos; se encuentran entrevistas, notas de interés y actividades para hacer, pensar y disfrutar. Descargar en: https://www.museocaraffa.org.ar/pdf/expansiva.pdf

Hojas didácticas. Publicaciones digitales con actividades asociadas a una exhibición, destinada a infancias y familias. Tienen como finalidad conocer a los artistas y los contenidos de las muestras de manera práctica, simple y didáctica para poder experimentar las artes en los hogares. Descargar en: https://www.museocaraffa.org.ar/educacion.html

Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

Entrada: se solicita a través del sistema autoentrada.com. Menores de 16 años, gratuita. Mayores, 250 pesos o 450 pesos la visita combinada a los tres museos (Emilio Caraffa, Palacio Dionisi y Museo Evita Palacio Ferreyra). Todos los miércoles: entrada gratuita.

Nuevas visitas guiadas por el parque del museo. Se realizarán de martes a domingo a las 15 y con un aforo de entre 8 y 10 personas. La propuesta, que se enmarca dentro de un proyecto de puesta en valor de los exteriores del museo, tiene por objetivo que el público conozca acerca de la creación y diseño del parque, que estuvo en manos de Thays; de las flora y fauna que lo compone y de la historia que rodea su bellísima estructura. Para más información escribir al correo electrónico: educacionmuseopalacioferreyra@gmail.com

Inventario Fragmentado. Alternativas de una colección. Es el trabajo de los curadores rosarinos Guillermo Fantoni y Adriana Armando. La propuesta curatorial es un itinerario que organiza la experiencia en base a cuatro categorías: Existencias, Escenarios, Viajes, Confluencias. Estas obras pertenecen a la Colección Pública de la Provincia de Córdoba.

Poéticas latinoamericanas en la colección IKA. Está conformada por obras pertenecientes a los primeros premios adquisición y donaciones de artistas participantes en los cinco Salones IKA y en las tres Bienales Americanas de Arte que se realizaron en Córdoba entre 1958 y 1966, patrocinadas por la empresa automotriz Kaiser. El giro que propone esta exposición es recorrer algunas piezas artísticas para atender a las poéticas que circularon en el mundo a través de estos salones y bienales, y que dan cuenta de aquello que acontecía en Latinoamérica o nuestra “patria grande”. Estas obras pertenecen a la Colección Pública de la Provincia de Córdoba.

Grabado Universitario Latinoamericano. Una publicación situada-sitiada. La Biblioteca de la Facultad de Artes posee en sus archivos una carpeta de reproducción de grabados del I Salón Latinoamericano de Grabado Universitario.

Manos Anónimas de Carlos Alonso. Las obras que integran la serie Manos Anónimas del artista plástico argentino Carlos Alonso, exponen el horror vivido durante la última dictadura militar argentina, revelando en sus dibujos y pinturas, los sucesos trágicos, de opresión, pérdida y violencia acaecidos durante ese período. Estas obras pertenecen a la Colección Pública de la Provincia de Córdoba.

La casa grande. En esta muestra se pueden observar referencias e infografías a través de acontecimientos históricos, personajes y costumbres de la época que vio nacer a la Casa grande, hoy convertida en el Museo Evita. La muestra se encuentra producida y realizada por el grupo colaborativo de adultos mayores Ensamble Creativo.

¿Cuál fue tu antivirus en esta pandemia? Desde el año 2016, el Museo Evita Palacio Ferreyra se propuso instalar una política cultural que ponga a los Museos en lugar, no solo de espacios contemplativos, sino también en espacios de aprendizaje, intercambio y creación. El Museo Evita no estuvo fuera de las implicancias que tuvo la pandemia que sacudió al mundo desde el año 2020. Es por eso que al abrir sus puertas en este 2021, no quería dejar afuera la experiencia de los públicos que lo visitan. ¿Cuál fue tu antivirus en esta pandemia? fue la pregunta que se le pidió al público que responda en audios de 30 segundos, como una forma de recolectar y compartir esta circunstancia que vive la humanidad. Las respuestas a esta pregunta se pueden escuchar en el museo escaneando el código QR que se encuentra en las salas. Así, el Museo Evita Palacio Ferreyra juega a abrir nuevas discursividades, nuevas formas de recorrer el espacio.

BIENALSUR. Paraísos artificiales donde participan los artistas Carolina Antoniadis (ARG), Florencia Caiazza (ARG), Cynthia Cohen (ARG), Karina El Azem (ARG), José Franco (CUB/ARG), Alfredo Frías (ARG), Daiana Martinello (ARG), Catalina Oz (ARG), Débora Pierpaoli (ARG), Dana Prieto (ARG/CAN), Farid Rasulov (AZE), Martin Sichetti (ARG) y Natalia Skobeeba (BEL), entre otros. Con curaduría de Florencia Qualina, su argumento es la ornamentación en tanto fuente de pensamiento que condensa modos de estar y habitar en el mundo. La muestra cierra en el mes de febrero.

Museo Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622

Entrada: se solicita en efectivo en recepción del museo o con tarjeta a través del sistema autoentrada.com. Menores de 16 años, gratuita. Mayores, 250 pesos o 450 pesos la visita combinada a los tres museos (Emilio Caraffa, Palacio Dionisi y Museo Evita Palacio Ferreyra). Todos los miércoles: entrada gratuita.

BIENALSUR. Brambilla en retrospectiva (obras 1950-1983), un trabajo de investigación que recupera las producciones de C. Brambilla (ARG), con curaduría del Colectivo Sociedad de Amigos y Benefactores de las Artes de Cañada Rosquín integrado por Martín Antuña (ARG), Jesu Antuña (ARG), Alfredo Aracil (ARG), Lilen Barberis (ARG), Antonio Druetta (ARG), Federico Mecchia (ARG), Alejandro Rossetti (ARG). La exposición propone rescatar un conjunto heterogéneo pero altamente coherente de una producción pionera en el vínculo entre arte, ciencia y naturaleza. La recuperación de una figura de pueblo, cuyo legado es por completo desconocido para el itinerario del arte nacional e internacional, invita a revisar las nociones de centro y periferia, pero fundamentalmente a reformular el vínculo entre las artes y naturaleza desde un contexto rural. La muestra cierra a fines de febrero.

BIENALSUR. Sueños de rebelión silvestre, con curaduría de Benedetta Casini (ITA) en colaboración con Pablo La Padula (ARG). La exposición configura un recorrido que acoge al visitante en una serie de micromundos consecutivos, productos del imaginario específico de cada artista invitado y de los conflictos perceptivos que los atraviesan con relación al mundo natural contemporáneo. Artistas: Erica Bohm (ARG), Pablo Corral Vega (ECU), Melina Fakitsa Mosland (GRE), Juan Pablo Ferlat (ARG), Eduardo Gil (ARG), Lucila Gradin (ARG), Juan Gugger (ARG), Pablo La Padula (ARG), Valeria Sestúa (ARG), Lorena Ventimiglia (ARG) y Hui Ye (CHN). La muestra cierra a fines de febrero.

Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218

Entrada gratuita a través del sistema autoentrada.com

Postales de la Colonia. Un recorrido por el Barroco colonial. En 1542 por decisión de la corona española, la ciudad de Lima se transformó en la cabeza política y administrativa del recién creado Virreinato del Perú, por ese entonces, un enorme territorio que incluía al país actual. Esta exhibición plantea un recorrido por las producciones de esos centros culturales que se enmarcan en lo que se conoce como barroco americano. Este sincretismo dio lugar a una nueva identidad artística en todo el virreinato.

Fanales del Niño Dios. De todas las imágenes y símbolos que se despliegan durante la Navidad, los nacimientos o pesebres son uno de los elementos más reconocidos, figuras de pequeño formato que representan a los principales personajes del relato bíblico del nacimiento. Aunque el origen de esta devoción es del siglo XVI, su antecedente directo surge cuando San Francisco de Asís mandó a construir un pesebre en el que personas y animales reales representaron este hecho en vivo durante la Nochebuena del año 1223. El nacimiento de Jesús fue uno de los temas religiosos recurrentes en las manifestaciones del arte colonial. Los fanales con el nacimiento que llegaban desde Cuzco, Potosí o Quito, lo hacían como objetos artísticos privilegiados del siglo XVIII, destinados a la devoción circularon por todo el continente americano. Los fanales del Niño Jesús presentes en la colección del museo ponen en relación, en términos iconográficos por su catalogación, a imágenes de Natividad o Nacimiento que corresponden a la adoración al Niño Dios que se realizaban en los días previos a la celebración navideña. Desde mediados de diciembre el Museo Histórico Marqués de Sobre Monte presenta algunos de los fanales del Niño Dios presentes en la Colección.

Paseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325

Entrada libre y gratuita.

Horizontes imprecisos. Proyecto colectivo sobre diversas producciones cordobesas en torno a la fotografía experimental. Nueve autores locales componen un conjunto de propuestas individuales donde conciben esta rama de la fotografía como un conjunto infinito de posibilidades de producir imágenes por acción de la luz sobre distintos soportes, tamaños, formatos y colores a través de procesos de lo más variados que, en general, implican un trabajo manual y artesanal. En la fotografía experimental el proceso de producción se transita sin saber de manera precisa cómo será el resultado final con una alta dosis de incertidumbre sobre la imagen que finalmente se logrará; de esta manera se traspasan los límites de las formas dominantes de producir fotografías.

Afuera el viento, adentro el mundo de Marcos Acosta. La periodista especializada en artes visuales María Paula Zacharías, sostiene sobre esta muestra: "Dos grandes obras monumentales son los extremos de los trabajos recientes que reúne esta exposición en la renovada sala del Paseo del Buen Pastor: un paisaje, Reserva natural (2009), y una urbe, Panorama (2015), que cierra la serie Todas las ciudades (2012-2016) y culmina en sus escenas naturales de los últimos cinco años. La ciudad también es para él un entorno natural. Si pensamos que un hormiguero es naturaleza, ¿por qué no lo sería lo que construimos nosotros?, pregunta el artista. La dualidad entre geometría y organicidad no existe. Las líneas y los planos que introduce Acosta parecen una intromisión, una huella del recorrido de un hombre (o de la mano de un creador). No lo son: no hay diferencia entre lo artificial y lo dado. La dualidad es una ilusión. Somos un fragmento del todo. El arte permite salir del plano físico: celebra una esencia. Cada vez que sostiene un pincel, lo carga de color y se acerca a una tela, Acosta se aventura en un misterio fascinante, no importa si decide hacerlo de manera realista o si suelta el trazo. Al retratar el mundo, se encuentra a sí mismo. Afuera está el viento que ama sentir en su cara. Cuando entra al taller, ese cubo en medio del verde de Río Ceballos o aquel galpón de ciudad, adentro suyo habita el universo entero. Al pintar, la vastedad más infinita hace eco en todo lo ancho de su alma."

Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

Entrada gratuita a través del sistema autoentrada.com

La muestra Resumen de un sueño se compone de 9 muestras individuales:

Contigo pan y cebolla de María del Carmen Cachin Marusich (instalación de acuarelas y video). Carmen pinta frutos, ramitas, flores, frutas o plantas. Colorea desde la observación directa y al aire libre, copia del natural al interior de su vivienda, del recuerdo o imaginando y recreando las formas antes vistas. Mientras se observan sus acuarelas, Cachin lee, junto a su cabeza de arcilla, textos sobre la vida y la obra de Marcel Duchamp.

A veces nos cosemos deConcepción Ordóñez (bordados). Concepción muestra telas bordadas de una comunidad de seres incompletos. Dibuja cuerpos heterogéneos y aglutina con hilos sus formas descompuestas. Incluye las facetas de una existencia de los bordes abiertos y las partículas débiles. Ordóñez borda el destino de una humanidad en partes mutantes.

Cuarenta clases de pintura en clave de amor para una cuarentena de Martha Chiarlo. Martha pinta por afinidad y urgencia. Por correspondencia con el mundo material. Por ansiedad de propagar lo vital y difundir el impulso de los afectos. Como la colorista de una sucesión de escenas en un tiempo de encierro. Usa el Violeta Quinacridona para hacer hondos los lugares, de letal Verde Cadmio que también es el color de la lechuga fresca o Gris Payne de la laguna de Mar Chiquita. Chiarlo deja un inventario de animales y suculentas que componen la escenografía de una naturaleza doméstica.

Ecos fantasmas deAgustina Morón (dibujo expandido). Agustina abre en las paredes del museo un pasaje para una criatura salida de un universo personal y mitológico. Estira en la sala su cuerpo arácnido y musical. Peina el pelaje de ese viejo espíritu. Le concede grandeza y ternura a una figura no humana. Amplía las posibilidades de habitar los espacios.

Reloj Araña de Silvina Sicoli (pinturas). Silvina instala en la sala una serie de imágenes y pistas que rotan el sentido del espacio. Diagrama mundos alterados de planos múltiples. Es maga de las formas sublevadas en un sistema hecho de antojos.

Cuestión de pieldeSusana Gassmann (textil, fotografía, biomateriales). Gassmann monta sobre la pared una idea de altar doméstico de los afectos. Un textil de materialidad frágil, de piel. Sobre el que, a modo de ofrendas, va colocando fotografías, fechas, hilos, biomateriales e imágenes impresas con emulsiones fotosensibles. Con gesto amoroso acompaña el tránsito de la recuperación.

Selvática de Alicia Nakatsuka (pintura).Alicia agrupa begonias rojas con orquídeas de oro o bromelias brillantes. Condensa tantas especies en una superficie hasta hacer flotar en la sala una atmósfera subtropical. Crear una escenografía botánica a escala de quien quiera entrar. Transforma fondo en figura para que se haga hábitat exuberante. El pincel de Nakatsuka lo pone todo en foco hasta hacerlo impenetrable. Flora y fauna para una estampa de verano. En la pintura de Alicia hay algo que resuena a maravilla.

Apacheta deSara Fernández (cerámicas y objetos instalados). Con la idea de Apacheta, un montículo de piedras colocadas en forma cónica una sobre otra, como ofrenda realizada por los pueblos originarios de los Andes, Sara distribuye sus personajes hermafroditas y multi especie. Los camufla y divide, yuxtapone a la fragilidad del material el cruce de la emoción y memoria. Les reúne en un festín de entidades amorfas y paganas en una celebración en trance.

No te alejes del sitio donde ardías (II)deLuz Novillo Corvalán (óleos sobre papel, retablo de madera, cuadernos). Luz invoca femeninas anatomías vegetales, invoca desde una zona batial. Aviva el magma extinto de las bestias. Enciende con preciosismo el pensamiento indómito. Se acomoda a una cosmología en la que organiza las figuras planas y angulosas de tiempos antiguos. Las imágenes de Luz desprenden la combustión de este tiempo.

Hablemos de Matías Farfán, Juan Coronel y el Colectivo Vihrósica. Hablemos pretende ser un dispositivo didáctico para iniciar el diálogo y la colaboración entre activismos, museo, centro cultural y comunidad en torno a las vivencias positivas VIH y las demandas actuales. Un dispositivo que trace preguntas, aborde distintos puntos de vistas y argumente desde un lugar más allá de saberes instaurados.

Las muestras cierran en febrero.

Agencia Córdoba Cultura – Rivera Indarte 33

Opera Omnia: Reflejos del Cielo sobre la tierra del artista renacentistas italiano Raffaello Sanzio. Esta es una muestra itinerante cuya idea y producción corre por cuenta de RAI.COM, promovida por el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano y organizada por el Instituto Italiano di Cultura Córdoba, en colaboración el Consulado de Italia en Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura y la Provincia de Córdoba. El proyecto Opera Omnia, del cual forma parte esta muestra, nació de la conciencia de que el patrimonio artístico de Leonardo, Rafael, Caravaggio y otros maestros de la pintura italiana está disperso por el mundo en diversos museos, iglesias y colecciones privadas y esto hace imposible realizar grandes exposiciones monográficas. Además, no todos los lugares donde se conservan las obras son de fácil acceso y a menudo se hace complicado su traslado, tanto por los elevados costos de los seguros como por impedimentos físicos. En ese contexto, Opera Omnia es un intento por acercar la obra de artistas clásicos a la comunidad. La muestra se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 19. Entrada libre y gratuita. Cierra en el mes de marzo.

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Entrada libre y gratuita.

BIENALSUR. The Crown letter, una exposición integrada enteramente por artistas mujeres que cuenta con los trabajos de SE Barnet (USA), Maithili Bavkar (IND), Alisa Berger (DEU), Kate Blacker (GBR), Andrea Blum (USA), Adriana Bustos (ARG), Anne Brunswic (FRA), Claire Chevrier (FRA), Pascale Criton (FRA), Jutta Doberstein (DEU), Michelle Deignan (IRL), Silvana Deluigi (ARG), Liza Dimbleby (GBR), Anne Dubos (FRA), Dettie Flynn (IRL), Shani Ha (FRA), Julieta Hanono (ARG), Claire-Jeanne Jézéquel (FRA), Kyoko Kasuya (JPN), Aylin Leclaire (DEU), Joanna Lombard (SWE), Saviya Lopez (IND), Ruth Maclennan (GBR), Ana Mendes (PRT), Maricarmen Merino (CRI), Aurelia Mihai (ROU), Doriane Molay (FRA), Manuela Morgaine (FRA), Tania Mouraud (FRA), Natacha Nisic (FRA), Kumjana Novakova (BIH), Sudha Padmaja Francis (IND), Emmanuelle Pellegrini (FRA), Piyarat Piyapongwiwat (THA), Catherine Radosa (CZE), Sandra Richard (FRA), Luise Schröder (DEU), Esther Shalev-Gerz (LTU), Mika Shigemori (JPN), Natalia Smolianskaia (RUS), Katja Stuke (DEU), Catalina Swinburn (CHL), Chiyoko Szlavnics (CAN), Mutsumi Tsuda (JPN), Ivana Vollaro (ARG) y Emma Woffenden (GBR). Con curaduría de Diana Wechsler, la exposición es un compendio de reflexiones sobre la crisis desatada por la covid-19 desde una perspectiva de género. Además, en el marco de esta muestra se realizarán proyecciones como parte del programa de video BIENALSUR, integrado por obras seleccionadas del llamado abierto internacional. La muestra cierra en el mes de febrero.

Memorias de la Tierra. Instalación del artista visual Guillermo Anselmo Vezzosi.La obra se caracteriza por ser una instalación de sitio específico que se adapta a las condiciones del espacio y dialoga con él y las prexistencias. Se constituye a través de estructuras creadas a partir de textiles de alambre de aluminio color. Estas piezas se unen directamente en el sitio para confeccionar la obra, la cual será suspendida en sala por medio de tanzas de nylon. Con esto el artista busca generar intervenciones que convivan y no interfieran con la libre movilidad dentro de la sala.

Se busca generar estructuras como víctimas del tiempo. Estructuras que hablan desde un tiempo, otro, donde su presencia se constituye como la esencia de lo que ya no está o, quizás, lo que pudo llegar a ser y que, reclamando el lugar perdido en el encuentro de dos realidades diferentes, invitan a pensar y tratar de imaginar más allá. Estructurar las memorias en una serie de trazos para reclamar las ausencias que la memoria fija, en el gesto sutil de construir en el espacio huellas para recuperar fugazmente un instante o varios, que han cruzado un determinado espacio. Es un diálogo con el tiempo y el espacio (historia y naturaleza), esa constante obsesión. La muestra cierra en el mes de abril.

Centro de Arte Contemporáneo – Av. Cárcano 1750

Horario: de martes a domingo de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30. Entrada gratuita.

55 años de arte argentino. Obras de la colección. Se exponen obras de maestros como Jorge de la Vega, Julio Le Parc, Rogelio Polesello, Malena La Serna, Beatriz Rodriguez Tarragó, Ary Brizzi, Carlos Gorriarena, Luis Seoane, Miguel Dávila, Yuyo Noé, Anahí Cáceres, Osvaldo Borda, José Bepi De Monte, Jorge Simes, Fernando Allievi, Raúl Teppa, Raúl Antonio Monteiro y Marcos Acosta. Esta es una invitación para recorrer 55 años de producción de artistas argentinos con una fuerte presencia de consagrados cordobeses.

Casa de la Cultura – Río Cuarto

Entrada libre y gratuita.Julio Ducurón, 62 años con la pintura. La exposición se compone de 62 obras ejecutadas al óleo dentro de la escuela impresionista que Ducurón desarrolla. La temática de las obras recorren paisajes, animales, figuras y naturalezas muertas, en las cuales, tanto el color como la cantidad de materia son protagonistas para así generar un gran impacto visual.