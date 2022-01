San Isidro comienza su participación en la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Basquet

San Isidro de San Francisco que dirige Daniel «Pirincho» Beltramo regresa a los entrenamientos este 2 de enero y el 7 juega su primer partido en la Provincia de Chaco.

Los partidos programados corresponden a la Fase Regular de la Conferencia Norte de Liga Argentina de Basquet, que por reglamento tiene 28 partidos.

Cronograma

Enero

Viernes 7 de enero – Villa San Martín de Resistencia Vs. San Isidro

Martes 11 de enero – San Isidro Vs. Libertad de Sunchales

Domingo 16 de enero – Deportivo Norte de Armstrong Vs. San Isidro

Jueves 20 de enero – San Isidro Vs. Estudiantes de Tucumán

Domingo 23 de enero – Salta Basket Vs. San Isidro

Martes 25 de enero – Estudiantes de Tucumán Vs. San Isidro

Jueves 27 de enero – Independiente de Santiago del Estero Vs. San Isidro

Febrero

3 de febrero – Ameghino de Villa María Vs. San Isidro

6 de febrero – San Isidro Vs. Independiente de Santiago del Estero

8 de febrero – San Isidro Vs. Central de Ceres

13 de febrero – San Isidro Vs. Salta Basket

18 de febrero – San Isidro Vs. Ameghino

20 de febrero – San Isidro Vs. Jachal de San Juan

23 de febrero – Colón de Santa Fe Vs. San Isidro

Marzo

1 de marzo – San Isidro Vs. Deportivo Norte de Armstrong

6 de marzo – Barrio Parque de Córdoba Vs. San Isidro

8 de marzo – San Isidro Vs. Rivadavia de Mendoza

13 de marzo – Independiente de Oliva Vs. San Isidro

19 de marzo – Libertad de Sunchales Vs. San Isidro

23 de marzo – Rivadavia de Mendoza Vs. San Isidro

25 de marzo – Jachal de San Juan Vs. San Isidro

Abril

1 de abril – San Isidro Vs. Barrio Parque

6 de abril – San Isidro Vs. Villa San Martín de Resistencia

8 de abril – San Isidro Vs. Independiente de Oliva

Fuente: Diario Sports