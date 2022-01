Liga Argentina: Triunfo de San Isidro en el retorno a la competencia

En Resistencia, provincia de Chaco, la Liga Argentina de Basquet volvió a tener acción para San Isidro de San Francisco, que derrotó a Villa San Martín por 86-84, en un parejo encuentro correspondiente a la Conferencia Norte.

Este martes, San Isidro recibe a Libertad de Sunchales.

Fixture del mes

Martes 11 de enero – San Isidro Vs. Libertad de Sunchales

Domingo 16 de enero – Deportivo Norte de Armstrong Vs. San Isidro

Jueves 20 de enero – San Isidro Vs. Estudiantes de Tucumán

Domingo 23 de enero – Salta Basket Vs. San Isidro

Martes 25 de enero – Estudiantes de Tucumán Vs. San Isidro

Jueves 27 de enero – Independiente de Santiago del Estero Vs. San Isidro

Fuente: Diario Sports San Francisco