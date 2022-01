Soja y maíz sumaron exportaciones por 32 mil millones de dólares

La soja y el maíz ratificaron el pasado 2021, que son esenciales para la economía argentina, debido a que son los principales generadores de divisas.

En conjunto, según datos del informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el año pasado sumaron exportaciones por más de U$S 32.000 millones.

Soja

La soja es el pulmón que evita la asfixia de las reservas y hace respirar al fisco gracias al fuerte aporte de las retenciones.

Entre poroto, harina, aceite y biodiesel, el año pasado sumó exportaciones por U$S 23.000 millones, un 30% del total del comercio exterior nacional.

La harina, producto del que Argentina es líder a nivel global, representó la mitad de ese total: U$S 11.794 millones, un 51% más que en 2020 (U$S 7.805 millones).

El aceite adicionó U$S 6.873 millones, un 82% más que los U$S 3.774 millones del ejercicio anterior.

Y un derivado de este último, el biodiesel, fue la estrella del año: recobró energía con exportaciones por U$S 1.573 millones, más del triple de los U$S 468 millones de 2020, un año en que la demanda se derrumbó por la pandemia de Covid-19.

Por último, el poroto sin procesar representó U$S 2.792 millones, un 20% más que en el año previo.

Maíz

En tanto, el maíz también sobresalió con envíos por poco más de U$S 9.000 millones, U$S 3.000 millones o un 50% más que en 2020.

Fue el segundo producto más exportado, por detrás de la harina de soja y por encima del aceite de la oleaginosa.

Otros granos y derivados

Entre los principales productos que selecciona el INDEC para hacer un análisis de la evolución interanual, el trigo también tomó envión con una expansión del 48%, de U$S 2.117 millones a U$S 3.113 millones.

El aceite de girasol, en tanto, aumentó 145%, de U$S 347 millones a U$S 852 millones; y el sorgo quintuplicó su negocio exportador, de U$S 104 millones a U$S 539 millones.

La cebada hizo su aporte también, con un salto del 74%, de U$S 210 millones a U$S 366 millones.

Fuente: Infocampo.com.ar