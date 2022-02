Fiscalía de Morteros: Asumió el Dr. Fernando Avila Echenique

Un hecho de trascendencia para la región, se dió en la ciudad de Morteros. El pasado viernes asumió sus funciones del Ministerio Público Fiscal el Dr. Fernando Avila Echenique.

Primeras declaraciones

“Tras jurar en Córdoba, me reuní con el Dr. Bernando Alberione que me ha puesto al día en algunas causas, las mas importantes, y este jueves me hice cargo de la Fiscalía”.

«He encontrado un excelente equipo de trabajo, han estado llevando adecuadamente la tarea la Dra. Paviolo, el Dr. Girón y el equipo de fiscalía, sin ninguna causa urgente”.

Valoró especialmente la reunión realizada con todas las fuerzas ya que “es fundamental trabajar en conjunto para poder combatir el narcotráfico”.

“El mensaje a la sociedad es que mi intención es tener una fiscalía de puertas abiertas, quien necesite hablar con el fiscal podrá acercarse y hablar con el fiscal”.

Por el momento Ávila Echenique no se ha reunido con las autoridades de las comisarías locales.

Fuente: Diario El Tiempo de Morteros