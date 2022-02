Trabajadores de Empresa Láctea San Lucio se movilizarán por las calles de Morteros

Una marcha por las calles de la ciudad realizara trabajadores de la empresa láctea San Lucio S.A. en reclamo por las fuentes de trabajo de 56 familias. Se manifestaran frente al municipio y frente al domicilio de Hugo Marenchino, además de hacerlo frente a la vaciada planta fabril.

Los trabajadores que además convocan a toda la comunidad se concentraran frente a la sede de Atilra sobre Bv. Belgrano para luego desde ahí partir hacia el centro de la ciudad por Bv. 25 de Mayo hasta la plaza central, para desde ahí circular hasta el municipio a los fines de reclamar apoyo político.

La marcha proseguirá hacia las torres del Nueve sobre calle Italia, donde se domicilia Hugo Marenchino, quien era el propietario de la empresa transferida a Juan Manuel Capafons a los fines de solicitar una respuesta, además de visibilizar la maniobra que además de afectar a los trabajadores también lo hizo con productores lecheros.

La marcha que contará además con la participación de trabajadores lecheros de Morteros, Freyre, Devoto, Balnearia, Rafaela, Sunchales, Pozo del Molle entre otros se dirigirá hasta el predio donde se encuentra la planta láctea en el viejo parque industrial.

Lácteos San Lucio o Lácteos Santa Lucia o Lácteos Santa Paula, son algunos de los nombres que utilizaba esta empresa que fue vaciada, ya que procesaba unos 80 mil litros de leche por día, pero la fueron vaciando poco hasta caer a los 10 mil litros, llegando en algún momento a elaborar solo 2 mil litros con 48 empleados en la planta industrial en Morteros y 8 en el depósito de ventas en Córdoba Capital.

Los trabajadores no percibieron el sueldo de diciembre, el aguinaldo y el salario del mes de enero, logrando solo percibir alrededor de unos 15 mil pesos cada uno por la venta de quesos que se encontraban en la fábrica.

“Siempre hubo manejos raros en esta fábrica, (Hugo) Marenchino dice que vendió la fábrica, pero siempre venía a traer dinero de la venta de quesos a Juan Manuel Capafons, no sabemos quién de los dos es el dueño, pero creemos que detrás de todo esta Marenchino, a este tipo Capafons, lo puso para tapar todo, pero no sirvió mucho porque abandonó, dejo todo peor que antes, entonces Marenchino no se hace cargo porque dice que no tiene nada que ver y Capafons desapareció” comentan los trabajadores.

