La Zona Norte de la Liga Regional de Fútbol ya tiene calendario para el 2022

0 0

Read Time: 2 Minute, 43 Second

Se realizó el sorteo de la Zona Norte de la Liga Regional de Futbol San Francisco, ante el inminente comienzo de la temporada.

La fecha asignada para Mayores es el domingo 13 de marzo, en tanto para Inferiores el 12 o el 19 del mismo mes.

Tanto para Mayores como para Menores, se disputará un Torneo Apertura a dos Ruedas y un Clausura a una Rueda.





Primera División:

Torneo Apertura (2 Ruedas):

1º Fecha:

Tiro Federal (Morteros) vs Juniors de Suardi

Centro Social (Brk) vs 9 de Julio Olímpico (F)

Porteña Asociación vs Cult. San Jorge (Brk)

Sportivo Suardi vs 9 de Julio (Morteros)

2º Fecha:

Sportivo Suardi vs Tiro Federal (Morteros)

9 de Julio (Morteros) vs Porteña Asociación

Cult. San Jorge (Brk) vs Centro Social (Brk)

9 de Julio Olímpico (F) vs Juniors de Suardi

3º Fecha:

Tiro Federal (Morteros) vs 9 de Julio Olímpico (F)

Juniors de Suardi vs Cult. San Jorge (Brk)

Centro Social (Brk) vs 9 de Julio (Morteros)

Porteña Asociación vs Sportivo Suardi

4º Fecha:

Porteña Asociación vs Tiro Federal (Morteros)

Sportivo Suardi vs Centro Social (Brk)

9 de Julio (Morteros) vs Juniors de Suardi

Cult. San Jorge (Brk) vs 9 de Julio Olímpico (F)

5º Fecha:

Tiro Federal (Morteros) vs Cult. San Jorge (Brk)

9 de Julio Olímpico (F) vs 9 de Julio (Morteros)

Juniors de Suardi vs Sportivo Suardi

Centro Social (Brk) vs Porteña Asociación

6º Fecha:

Centro Social (Brk) vs Tiro Federal (Morteros)

Porteña Asociación vs Juniors de Suardi

Sportivo Suardi vs 9 de Julio Olímpico (F)

9 de Julio (Morteros) vs Cult. San Jorge (Brk)

7º Fecha:

Tiro Federal (Morteros) vs 9 de Julio (Morteros)

Cult. San Jorge (Brk) vs Sportivo Suardi

9 de Julio Olímpico (F) vs Porteña Asociación

Juniors de Suardi vs Centro Social (Brk)

Divisiones Inferiores:

Torneo Apertura (2 Ruedas):

1º Fecha:

Porteña Asociación vs Centro Social (Brk)

Juniors de Suardi vs 9 de Julio (Morteros)

Tiro Federal (Morteros) vs Sportivo Suardi

Cult. San Jorge (Brk) vs 9 de Julio Olímpico (F)

2º Fecha:

Cult. San Jorge (Brk) vs Porteña Asociación

9 de Julio Olímpico (F) vs Tiro Federal (Morteros)

Sportivo Suardi vs Juniors de Suardi

9 de Julio (Morteros) vs Centro Social (Brk)

3º Fecha:

Porteña Asociación vs 9 de Julio (Morteros)

Centro Social (Brk) vs Sportivo Suardi

Juniors de Suardi vs 9 de Julio Olímpico (F)

Tiro Federal (Morteros) vs Cult. San Jorge (Brk)

4º Fecha:

Tiro Federal (Morteros) vs Porteña Asociación

Cult. San Jorge (Brk) vs Juniors de Suardi

9 de Julio Olímpico (F) vs Centro Social (Brk)

Sportivo Suardi vs 9 de Julio (Morteros)

5º Fecha:

Porteña Asociación vs Sportivo Suardi

9 de Julio (Morteros) vs 9 de Julio Olímpico (F)

Centro Social (Brk) vs Cult. San Jorge (Brk)

Juniors de Suardi vs Tiro Federal (Morteros)

6º Fecha:

Juniors de Suardi vs Porteña Asociación

Tiro Federal (Morteros) vs Centro Social (Brk)

Cult. San Jorge (Brk) vs 9 de Julio (Morteros)

9 de Julio Olímpico (F) vs Sportivo Suardi

7º Fecha:

Porteña Asociación vs 9 de Julio Olímpico (F)

Sportivo Suardi vs Cult. San Jorge (Brk)

9 de Julio (Morteros) vs Tiro Federal (Morteros)

Centro Social (Brk) vs Juniors de Suardi

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn