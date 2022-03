Barrio Parque ganó otro juego clave ante San Isidro por la Liga Argentina de Basquet

Read Time: 17 Second

Se dio a conocer el fíxture del Torneo Federal A que arranca el 27 de marzo. Sportivo Belgrano jugará su primer encuentro en el estadio “Juan Pablo Francia”. Fixture 1° fecha – 27/03: Sportivo Belgrano vs Gimnasia y Tiro2° fecha – 03/04: Atlético Paraná vs Sportivo Belgrano3° fecha – 10/04: Sportivo Belgrano vs Sportivo Las […]