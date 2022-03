Federal A: Sportivo Belgrano de San Francisco debuta ante Gimnasia y Tiro de Salta

0 0

Se dio a conocer el fíxture del Torneo Federal A que arranca el 27 de marzo.

Sportivo Belgrano jugará su primer encuentro en el estadio “Juan Pablo Francia”.

Fixture

1° fecha – 27/03: Sportivo Belgrano vs Gimnasia y Tiro

2° fecha – 03/04: Atlético Paraná vs Sportivo Belgrano

3° fecha – 10/04: Sportivo Belgrano vs Sportivo Las Parejas

4° fecha – 17/04: Crucero del Norte vs Sportivo Belgrano

5° fecha – 24/04: Sportivo Belgrano vs Juventud Antoniana

6° fecha – 30/04: Boca Unidos vs Sportivo Belgrano

7° fecha – 08/05: Sportivo Belgrano vs Juventud Unida (G)

8° fecha – 14/05: Gimnasia (CdU) vs Sportivo Belgrano

9° fecha – 18/05: Sportivo Belgrano vs Racing

10° fecha – 22/05: Libre

11° fecha – 29/05: Sarmiento vs Sportivo Belgrano

12° fecha – 05/06: Sportivo Belgrano vs Douglas Haig

13° fecha – 12/06: Defensores de Belgrano vs Sportivo Belgrano

14° fecha – 18/06: Sportivo Belgrano vs Central Norte

15° fecha – 22/06: San Martín (F) vs Sportivo Belgrano

16° fecha – 26/06: Sportivo Belgrano vs DEPRO

17° fecha – 03/07: Unión (S) vs Sportivo Belgrano

18° fecha – 10/07: Gimnasia y Tiro vs Sportivo Belgrano

19° fecha – 16/07: Sportivo Belgrano vs Atlético Paraná

20° fecha – 20/07: Sportivo Las Parejas vs Sportivo Belgrano

21° fecha – 24/07: Sportivo Belgrano vs Crucero del Norte

22° fecha – 31/07: Juventud Antoniana vs Sportivo Belgrano

23° fecha – 07/08: Sportivo Belgrano vs Boca Unidos

24° fecha – 14/08: Juventud Unida (G) vs Sportivo Belgrano

25° fecha – 20/08: Sportivo Belgrano vs Gimnasia (CdU)

26° fecha – 24/08: Racing vs Sportivo Belgrano

27° fecha – 28/08: Libre

28° fecha – 04/09: Sportivo Belgrano vs Sarmiento

29° fecha – 11/09: Douglas Haig vs Sportivo Belgrano

30° fecha – 18/09: Sportivo Belgrano vs Defensores de Belgrano

31° fecha – 25/09: Central Norte vs Sportivo Belgrano

32° fecha – 02/10: Sportivo Belgrano vs San Martín (F)

33° fecha – 09/10: DEPRO vs Sportivo Belgrano

34° fecha – 16/10: Sportivo Belgrano vs Unión (S)

