San Jorge de Brinkmann vuelve a las competencias de la Liga Morterense de Voley

0 0

Read Time: 1 Minute, 4 Second

San Jorge vuelve a la competencia oficial de la Liga Morterense de Voley con tres categorías: Sub 12, sub 13 y sub 14.

Se suman al Maxi Voley que ya había vuelto hace tres años.

El viernes 11 de marzo se jugaron amistosos con Porteña Asociación. Los resultados, fueron favorables a la visita 2 a 0 en las tres categorías.

Las profes Miriam Galotto y Esteanía Albornoz (a cargo del vóley del club) se mostraron muy felices.

“Estamos lentamente rearmando las categorías, comenzamos con las tres más chicas para ir sumando nuevas categorías el próximo año.

Las niñas estuvieron un poco nerviosas al principio, pero de a poco se van a ir soltando”, dijeron las profes, recordando que algunas de las chicas venían del mini vóley del año pasado, pero otras comenzaron la disciplina este año.

Las profes agradecieron muy especialmente a las mamás que están formando la sub comisión y a las chicas del Maxi Voley que acompañaron el debut de sus compañeras más chicas.

De este modo, esta hermosa disciplina se va afianzando en el club y sigue creciendo.

Al Maxi vóley, el año pasado se le sumó el mini vóley y ahora en el 2022 comienzan tres categorías de la tira.

El objetivo es seguir creciendo y sumando niñas y categorías.

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn