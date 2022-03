Covid 19: Habilitaron dosis extraordinaria para personas que necesitan viajar

0 0

Read Time: 1 Minute, 8 Second

El Ministerio de Salud habilitó la aplicación de una dosis extraordinaria para las personas que necesitan viajar por distintos motivos (personales, familiares, humanitarias, trabajo, estudios o recreativos) y tengan un esquema Covid-19 con vacunas no autorizadas por el país de destino y se vean impedidos de ingresar.

La aplicación de estas dosis está sujeta a haber cumplido con un intervalo mínimo de cuatro semanas desde la aplicación de la última dosis.

Además, será necesario presentar en cualquier vacunatorio Covid-19 habilitado en toda la provincia:

Pasajes del viaje (excluyente).

Fotocopia de DNI.

Descargar el consentimiento informado y llevarlo impreso; firmado y completo con letra clara y legible (click aquí).

Los solicitantes serán responsables de dicho requerimiento y de la veracidad de los datos consignados, junto con la documentación presentada, a los fines de obtener esta dosis extraordinaria.

Cabe mencionar que la aplicación de esta dosis no responde a criterios médicos o sanitarios, sino que busca que aquellas personas que deben viajar puedan cumplimentar los requisitos exigidos por el país de destino. En este sentido, se remarca que si no fuera por la circunstancia especial del viaje no se debe aplicar una nueva dosis.

Para más información sobre la dosis extraordinaria y el plan de vacunación Covid-19 de la provincia, accede al sitio oficial de la cartera sanitaria.

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn