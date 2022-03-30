El Basquet Asociativo ya tiene su programación

Universal Medios admin 3 mins ago
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La Asociación de Basquet de la Morterense, dió a conocer la programación del fin de semana. San Jorge será local ante Nueve de Morteros; en tanto Centro Social visita a Nueve de Freyre.

Programación de la 4° Fecha del Torneo Asociativo.

Día JuegoClubes ClubesCategoríasHorarios
VIERNES 01/04/2022     
 NUEVE DE JULIO O. DE FREYREVs.CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANNU15 – U1920:00 Hs. – 22:00 Hs.
 TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROSVs.UNION CULT. Y DEP. SAN GUILLERMOU17 – 1ra. Div.20:00 Hs. – 22:00 Hs.
 PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVAVs.CLUB SPORTIVO SUARDIU17 – 1ra. Div.19:30 Hs. – 21:30 Hs.
 CLUB ATL. Y CULTURAL SAN JORGEVs.ASOC. DEP. 9 DE JULIOU17 – 1ra. Div.20:00 Hs. – 22:00 Hs.
SABADO 02/04/2022     
 TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROSVs.UNION CULT. Y DEP. SAN GUILLERMOU1914:00 Hs.
 PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVAVs.CLUB SPORTIVO SUARDIU1312:00 Hs.
 CLUB ATL. Y CULTURAL SAN JORGEVs.ASOC. DEP. 9 DE JULIOU13 – U19 y U15 
BASQUET FEMENINOCLUB SPORTIVO SUARDIVs.CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANNU13 – U1516:00 Hs. 18:00 Hs.
DOMINGO 03/04/2022     
BASQUET FEMENINOUNION CULT. Y DEP. SAN GUILLERMOVs.TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROSU13 – U15 – U17 y 1ra. Div.A partir 11:00 Hs.
      
 NUEVE DE JULIO O. DE FREYREVs.CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANNU13 – U17 – 1ra. Div. 
LUNES 04/04/2022     
U-15 (T.F. y D.M. – “B”)TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROSVs.UNION CULT. Y DEP. SAN GUILLERMOU15 – U1519:30 Hs. – 21:30 Hs.
MARTES 05/04/202     
U-15 (T.F. y D.M. – “A”)TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROSVs.UNION CULT. Y DEP. SAN GUILLERMOU1520:00 Hs.
 PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVAVs.CLUB SPORTIVO SUARDIU15 – U19A partir 19:30 Hs.

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