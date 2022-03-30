El Basquet Asociativo ya tiene su programación

Read Time:1 Minute, 37 Second
La Asociación de Basquet de la Morterense, dió a conocer la programación del fin de semana. San Jorge será local ante Nueve de Morteros; en tanto Centro Social visita a Nueve de Freyre.
Programación de la 4° Fecha del Torneo Asociativo.
|Día Juego
|Clubes
|Clubes
|Categorías
|Horarios
|VIERNES 01/04/2022
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|Vs.
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|U15 – U19
|20:00 Hs. – 22:00 Hs.
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|Vs.
|UNION CULT. Y DEP. SAN GUILLERMO
|U17 – 1ra. Div.
|20:00 Hs. – 22:00 Hs.
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|Vs.
|CLUB SPORTIVO SUARDI
|U17 – 1ra. Div.
|19:30 Hs. – 21:30 Hs.
|CLUB ATL. Y CULTURAL SAN JORGE
|Vs.
|ASOC. DEP. 9 DE JULIO
|U17 – 1ra. Div.
|20:00 Hs. – 22:00 Hs.
|SABADO 02/04/2022
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|Vs.
|UNION CULT. Y DEP. SAN GUILLERMO
|U19
|14:00 Hs.
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|Vs.
|CLUB SPORTIVO SUARDI
|U13
|12:00 Hs.
|CLUB ATL. Y CULTURAL SAN JORGE
|Vs.
|ASOC. DEP. 9 DE JULIO
|U13 – U19 y U15
|BASQUET FEMENINO
|CLUB SPORTIVO SUARDI
|Vs.
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|U13 – U15
|16:00 Hs. 18:00 Hs.
|DOMINGO 03/04/2022
|BASQUET FEMENINO
|UNION CULT. Y DEP. SAN GUILLERMO
|Vs.
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|U13 – U15 – U17 y 1ra. Div.
|A partir 11:00 Hs.
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|Vs.
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|U13 – U17 – 1ra. Div.
|LUNES 04/04/2022
|U-15 (T.F. y D.M. – “B”)
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|Vs.
|UNION CULT. Y DEP. SAN GUILLERMO
|U15 – U15
|19:30 Hs. – 21:30 Hs.
|MARTES 05/04/202
|U-15 (T.F. y D.M. – “A”)
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|Vs.
|UNION CULT. Y DEP. SAN GUILLERMO
|U15
|20:00 Hs.
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|Vs.
|CLUB SPORTIVO SUARDI
|U15 – U19
|A partir 19:30 Hs.