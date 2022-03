Club San Jorge: Intensa agenda deportiva

0 0

Como cada fin de semana, se intensifica la actividad deportiva en los clubes locales. A partir de este viernes con el básquet, todo el resto de las disciplinas que también tienen agenda.

BÁSQUET MAYORES

San Jorge vuelve a ser local en Primera. Esta vez recibiendo a 9 de Morteros. Viernes 1 de abril desde las 22 hs.



BÁSQUET MENORES

Este fin de semana San Jorge recibe a 9 de Morteros en Menores.Viernes 1 / 2 Desde las 20 hs U17

Sábado 2 / 4 09:30 hs. Categoría Mosquito, Escuela y Pre Mini10:45 hs. Cat. Mini12:30 hs. Cat. U1314:30 hs. Cat. U1916:30 hs. Cat. U15

PROVINCIAL U15San Jorge jugará el domingo 3 / 4 desde las 16 hs. frente a Pesca de Carlos Paz. El partido frente a Tiro será el lunes 11 / 4 a las 21 hs. como local.



BOCHAS

Este domingo desde las 8,45 en canchas de San Jorge se jugarán partidos correspondientes al Torneo de Asociación Deportiva Seeber. En Primera categoría, individual; y en segunda y tercera, parejas.

COMERCIAL DE BOCHAS.

Se sigue desarrollando con gran éxito el comercial organizado por el Bochas Club San Jorge. Permanecen aún jugando 3 equipos. Como es a doble eliminación (cada equipo para quedar afuera debe perder dos partidos) se prevé finalizar la semana próxima.



FÚTBOL DE PRIMERA

San Jorge recibe al 9 de Julio Olímpico de Freyre desde las 15 en tercera y a las 17 en primera.



FÚTBOL INFANTIL

San Jorge recibe el sábado a Juniors de Suardi. Desde las 13 hs. en Categoría promocional y con las 5 categorías. El sábado no habrá partidos por el torneo zonal.

Encuentro de escuelitaEl día domingo 3 las categorías 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 participan del Encuentro de Escuelitas de Fútbol organizado por 9 de Julio de Freyre.



PÁDEL

Los jugadores de San Jorge participarán este fin de semana del torneo organizado por Sportivo Suardi. Varias parejas de nuestra institución participan de este campeonato de categorías pares (4ta, 6ta y 8va).Y nos preparamos para el torneo de caballeros de 7ma, 5ta y suma 6 que se desarrollará el fin de semana del 7, 8 9 y 10 de abril organizado por el Club San Jorge.

PATÍN

Continúan los entrenamientos a cargo del profe Alexis Luna: Martes y Jueves a las 18 (nivel inicial), 19 (nivel intermedio), 20 (nivel avanzado) y 21 (Patín de adultos).



VOLEY

Mini vóley

Este domingo 3 de abril desde las 9 hs. San Jorge participa de un Encuentro de Mini Voley en Centro Social.



Menores

San Jorge visita a 9 de Morteros desde las 9hs con categorías sub 12, sub 13 y sub 14.

