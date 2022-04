Córdoba Turismo: Plantearon inquietudes a Aerolíneas Argentinas

0 0

Read Time: 1 Minute, 55 Second

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo (ACT), Esteban Avilés, mantuvo una reunión con Fabián Lombardo, director Comercial, Planeamiento y Gestión de Rutas de Aerolíneas Argentinas.

El encuentro, desarrollo por zoom, tuvo como objeto plantear las necesidades de Córdoba respecto de su conectividad con el país y el exterior, y el papel fundamental que tiene Aerolíneas Argentinas al respecto.

En tal sentido, Avilés destacó: “Quiero agradecer la predisposición de Fabián Lombardo de reunirse con nosotros y escuchar las necesidades que tenemos. Entre otras cosas, dejamos planteado la importancia de que la aerolínea de bandera implemente una estrategia federal de conectividad. Hoy por hoy cualquier argentino pasajero de aerolíneas para ingresar o salir al exterior debe hacerlo por Ezeiza”.

Desde la ACT se expresó que es imperioso que Córdoba recupere el hub aéreo que tenía en el 2019, los vuelos y frecuencias. La provincia debe volver a ser la segunda puerta de ingreso al país, para eso y de acuerdo al mapa aerocomercial actual Aerolíneas Argentinas tiene un desafío muy importante: conectar a todo el país con el exterior, sin que eso signifique pasar obligatoriamente por Buenos Aires.

“Aerolíneas Argentinas tiene una oportunidad para replantear la conectividad del país, recordemos que varias las líneas aéreas privadas modificaron sus rutas o ya no forman parte de la oferta debido a diversas políticas implementadas. Entonces nuestra línea aérea de bandera debe ser protagonista y pensar de manera federal; no solo por el turismo si no por los sectores productivos, que ven incrementados sus costos al tener que pasar por Buenos Aires”, agregó Avilés.

El presidente de la ACT pidió a Lombardo priorizar los esquemas de conectividad internacional en el corto plazo con Brasil, Uruguay y otros destinos y desde Aerolíneas se manifestó el compromiso de evaluar estas necesidades, para luego mantener una nueva reunión de trabajo.

Recordemos que hasta el 2019 Córdoba era el principal Hub Aéreo del interior de Argentina, con conexión directa con todo el país, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Brindaba conectividad con 15 destinos internacionales, y cubría 17 destinos domésticos, recibiendo unos 550 vuelos semanales. En 2018 se movilizaban más de 3.400.000 pasajeros por el Aeropuerto Córdoba, registrándose unos 30400 vuelos, tanto comerciales como de carga.

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn