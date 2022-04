Bochas: Torneo de Seeber. El finde se juega en Bertossi homenaje a Crescente Cerri

-Domingo 10 de abril: Torneo en Barrio Bertossi de Brinkmann en homenaje a Crescente Cerri, ex presidente y destacado colaborador. Se jugará en Individual para primera categoría y por parejas para segunda y tercera.

Se jugó el primer Grand Prix Sub 13 Promocional de la Liga Morterense de Voley, con sede en 9 de Julio de Morteros. Resultados -Zona A: Cul. La Paquita 2 vs. 9 de Julio de Morteros A 0; Porteña Asoc. 2 vs. Tiro Federal A 1; Social de Chipión A […]