Resultados, posiciones y próxima fecha del Torneo Federal A de Fútbol

Al cabo de la segunda fecha del Torneo Federal A, Sportivo Belgrano de San Francisco, pudo sumar tres puntos de visitante.

La zona tiene 3 punteros.

Resultados 2° fecha:

Atlético Paraná 0 – Sportivo Belgrano 1 (Muller)

DEPRO 1 (Gurnel) – Defensores de Belgrano 1 (Stella)

Gimnasia y Tiro 0 – Sarmiento 1 (Cañete)

San Martín (F) 0 – Central Norte 0

Juventud Antoniana 1 (Velazco –p-) – Juventud Unida (G) 0

Unión 1 (Pussetto –p-) – Douglas Haig 2 (Mazza y Johansen)

Crucero del Norte 2 (Perusatto x2) – Gimnasia (CdU) 0

Sportivo Las Parejas 0 – Racing 0

Libre: Boca Unidos

Posiciones

3º fecha

Sportivo Belgrano vs Sportivo Las Parejas

Central Norte vs DEPRO

Defensores de Belgrano vs Unión (S)

Douglas Haig vs Gimnasia y Tiro

Sarmiento vs Atlético Paraná

Racing vs Crucero del Norte

Gimnasia (CdU) vs Juventud Antoniana

Juventud Unida vs Boca Unidos

Libre: San Martín (F)

Fuente: Diario Sports San Francisco

