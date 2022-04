Se jugó Grand Prix Sub13 de Voley en Nueve de Morteros

0 0

Se jugó el primer Grand Prix Sub 13 Promocional de la Liga Morterense de Voley, con sede en 9 de Julio de Morteros.

Resultados

-Zona A: Cul. La Paquita 2 vs. 9 de Julio de Morteros A 0; Porteña Asoc. 2 vs. Tiro Federal A 1; Social de Chipión A 2 vs. 9 de Julio de Morteros A 0 y Cul. La Paquita 2 vs. Social de Chipión A 0.

-Zona B: Porteña 2 vs. Centro Social Brk. 1; 9 de Julio de Morteros B 2 vs. Sportivo Balnearia 1; 9 de Julio de Morteros B 0 vs. Social de Chipión B 2 y Social de Chipión B 2 vs. Sportivo Balnearia 0

-Zona C: Tiro Federal B 2 vs. Tiro Federal C 0; Tiro Federal B 0 vs. San Jorge Brk. 2; Tiro Federal A 2 vs. Centro Social Brk. 1 y Tiro Federal B 0 vs. San Jorge Brk. 2

COPA DE ORO:

-Finales: Porteña Asoc. 2 v. Cul. La Paquita 0 (1ros); Tiro Federal A 2 vs. Social de Chipión A 1 (2dos) y Centro Social Brk. 2 vs. 9 de Julio de Morteros A 0 (3ros)

-Posiciones: 1) Porteña Asoc.; 2) Cult. La Paquita; 3) Tiro Federal A; 4) Social de Chipión A; 5) Centro Social Brk. y 6) 9 de Julio de Morteros A

COPA DE PLATA

-Triangular final (1ro al 3ro): Social de Chipión B 2 vs. 9 de Julio de Morteros B 0; 9 de Julio de Morteros B 2 vs. San Jorge Brk. 0 y Social de Chipión B 2 vs. San Jorge Brk. 0

-Triangular final (4to al 6to): Sportivo Balnearia 2 vs. Tiro Federal B 0; Sportivo Balnearia 2 vs. Tiro Federal C 0 y Tiro Federal B 2 vs. Tiro Federal C 0.

-Posiciones: 1) Social de Chipión B; 2) 9 de Julio de Morteros B; 3) San Jorge Brk.; 4) Sportivo Balnearia; 5) Tiro Federal B y 6) Tiro Federal C.

Fuente: Diario El Tiempo

Foto: Facebook elnueve

