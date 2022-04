Pusieron en marcha Programa «Defensa del Consumidor en tu Escuela»

0 0

Read Time: 2 Minute, 59 Second

Se puso en marcha el programa “Defensa del consumidor en tu escuela”, una iniciativa de carácter formativo que tiene por misión transmitir conocimientos a los alumnos de los últimos años de escuelas públicas y privadas de la provincia.

El primer colegio que visitó Defensa del Consumidor fue el IPEM 138 “Jerónimo Luis de Cabrera”, de calle Santa Rosa 650, en la ciudad de Córdoba.

El programa es coordinado por la Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Minería. Tiende a que las y los usuarios adolescentes realicen un consumo responsable y seguro.

Sobre la iniciativa, el ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Accastello, destacó: “Nos parece muy importante para que nuestros estudiantes y jóvenes aprendan sobre consumo responsable y, además, sepan cómo evitar ser víctimas en sus relaciones de consumo y de contrataciones online”.

“Desde la Dirección de Defensa del Consumidor se trabaja fuertemente en la información y prevención de los derechos de las y los consumidores”, dijo el ministro.

Este programa se había iniciado a principios de 2020, poco antes de la pandemia de Covid-19, en virtud de lo cual debió interrumpirse. “Apenas pudo realizarse durante dos meses”, indicó el Director General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Daniel Mousist.

Agentes especializados del área jurídica de Defensa del Consumidor visitarán escuelas públicas y privadas brindando capacitaciones a alumnos y docentes del ciclo básico sobre nociones esenciales de derechos del consumidor y sobre la normativa que esta repartición aplica.

Mousist expresó que “Defensa del consumidor en tu escuela” tiene “muchas similitudes” con el programa “Defensa del consumidor en tu barrio”, si bien “la particularidad es que se dirige a adolescentes en todo lo que es consumo joven, permite que se asesoren e informen y hagan valer sus derechos como consumidores, para que no sufran daños en algunos nichos de consumo, no se dejen engañar con cláusulas abusivas, tomen precauciones y no les cobren cualquier cosa, incluso en supermercados”.

“Como se sabe, los adolescentes consumen mucha tecnología, juegos electrónicos, información, y compran desde celulares y computadoras; con estas capacitaciones estarán mejor preparados para evitar inconvenientes al momento de adquirir artículos o realizar contrataciones”, explicó el Titular de Defensa del Consumidor.

Otro de los temas que se abordarán en las charlas dadas por personal de Defensa del Consumidor es el de la contratación de los viajes de estudios. “Hubo muchos problemas con empresas que llevan a los estudiantes; por eso, la intención es que haya un especial cuidado al contratar estos viajes y que se constate que las empresas están registradas en la Agencia Córdoba Turismo”, indicó Mousist.

Según lo previsto, las visitas a escuelas se efectuarán dos días a la semana en la ciudad de Córdoba. Y próximamente también, en el las localidades del interior provincial que tienen delegaciones de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.

En tu barrio

Continúa desarrollándose el programa “Defensa del consumidor en tu barrio” mediante oficinas móviles, donde personal de la Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial facilita información a usuarias y usuarios sobre sus derechos en las relaciones de consumo.

Se lleva adelante en diferentes barrios de Córdoba capital y de Río Cuarto, San Francisco, Bell Ville, Villa María y Mina Clavero. Está previsto que el programa también se desarrolle en los próximos meses en Villa Carlos Paz y otras ciudades que no tienen delegaciones de Defensa del Consumidor.

La finalidad es educativa pero también los ciudadanos pueden realizar sus reclamos y consultas in situ al personal.

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn