Sp. Belgrano de San Francisco cayó de local, renunció el DT y ya tiene reemplazante

Sportivo Belgrano de San Francisco volvió a perder de local por el Torneo Federal A. Esta vez frente a Juventud Antoniana de Salta por 1 a 0 y sumó su tercera derrota en el torneo.

Por este motivo, los magros resultados obtenidos a la fecha, presentó la renuncia el DT Bruno Martelotto.

A las pocas horas de sucederse los hechos, la dirigencia ya buscó su reemplazante.

Luego de la renuncia de Bruno Martelotto, que fue aceptada por la comisión directiva de Sportivo Belgrano, rápidamente salieron a la búsqueda de un nuevo entrenador y este lunes por la mañana confirmaron a Raúl “Pepa” Armando como su reemplazante.

Armando, quién fuese asistente de Cristian Domizi en el ascenso que la verde logró en 2009, retorna al club. Su apellido había “sonado” en algunas oportunidades pero nunca se había podido concretar hasta el día de hoy.

Las próximas fechas de Sportivo

6° fecha – 30/04: Boca Unidos vs Sportivo Belgrano

7° fecha – 07/05: Sportivo Belgrano vs Juventud Unida (G)

8° fecha – 11/05: Gimnasia (CdU) vs Sportivo Belgrano

9° fecha – 15/05: Sportivo Belgrano vs Racing

10° fecha – 22/05: Libre

Fuente: Diario Sports

