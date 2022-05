Amplia agenda del vicegobernador Calvo en el Departamento San Justo y Río II

0 0

En el marco del programa Tu Casa, Tu Escritura, el vicegobernador Manuel Calvo, a cargo del Ejecutivo provincial, entregó este martes 28 escrituras sociales a familias de las localidades de Luque, departamento Río Segundo, y Sacanta, departamento San Justo.

“Estamos felices de entregar el título de propiedad a diecinueve familias de Luque, que ya tenían su casa desde hace mucho tiempo y por distintas dificultades no habían podido acceder nunca a la escritura de su vivienda”, dijo Manuel Calvo, acompañado del intendente local, Lucas Valiente, y Romina Cuassolo, legisladora suplente del departamento Río Segundo.

El vicegobernador se refirió a la importancia de contar con esta documentación para tranquilidad de las familias y de su descendencia. “El título no es solamente un papel, significa la garantía y la seguridad jurídica para ustedes y para sus hijos de que tienen la propiedad real sobre un inmueble”, agregó.

Tu Casa Tu Escritura es una iniciativa provincial que ofrece la regularización y escrituración gratuita de viviendas sociales provenientes del Estado Nacional, Provincial, Municipal o adquiridas de manera particular, a grupos vulnerables que no poseen otro inmueble y que no cuenten con los recursos para afrontar los gastos del proceso.

A continuación, el vicegobernador se trasladó a Sacanta, donde fue recibido por su intendente, Daniel Garnero, quien lo acompañó en laentrega de otras nueve escrituras a familias del lugar.

El vicegobernador resaltó, además, la presencia del programa Tu Casa Tu Escritura en toda la provincia. “Este programa lo hacemos de manera federal en todo el territorio provincial, estando presentes en cada uno de los municipios y comunas de nuestra provincia que lo requieran, para poder avanzar con la entrega del título y la escritura a las familias beneficiarias”, expresó.

En este sentido, afirmó que “es la decisión de nuestro Gobierno provincial estar al lado de la gente y de los vecinos en momentos difíciles como los que está viviendo la Argentina, estando presentes en el territorio, entablando un diálogo y escuchando de ustedes cuáles son sus necesidades y así tomar las mejores decisiones para cambiar la realidad”.

También se refirió al avance de la construcción del SUM que se realiza de forma conjunta con el municipio de Sacanta y aportes del fondo permanente que la Provincia destina a obras de infraestructura.

En El Arañado, obras y tradición

A continuación, y junto al intendente de El Arañado, Jorge Arroyo, el vicegobernador inauguró un Taller de Usos Múltiples (TUM) en el I.P.E.A Nº 225 “Atahualpa Yupanqui, un salón de 72 metros cuadrados que contó con un aporte provincial de 727.500 pesos.

“Estamos inaugurando este flamante TUM, construido de manera conjunta entre el Gobierno local y el Gobierno de la Provincia, un taller de usos múltiples que es en beneficio de toda la comunidad educativa de la localidad de El Arañado, que ahora tendrá mejores prestaciones de infraestructura para los servicios educativos”, resaltó el vicegobernador.

También hizo efectiva la entrega de un aporte de 250 mil pesos que la Legislatura extendió al municipio, para obras de infraestructura en el jardín de infante de la Escuela Chacabuco, próximo a cumplir 50 años.

En este contexto, Manuel Calvo afirmó que el Estado provincial “tiene muy en claro que la educación es una de las principales salidas que tenemos de los difíciles problemas que tiene nuestro país”.

“El Gobierno provincial apuesta a construir 100 nuevos establecimientos escolares, de aquí al 2023, avanzando con una nueva metodología que son las escuelas ProA, para garantizar que nuestros hijos, con el título que obtienen en esas escuelas, tengan una pronta salida laboral o una vinculación para poder acceder a una tecnicatura universitaria”, explicó el vicegobernador.

Finalmente, Manuel Calvo participó de la 85ª edición de la Fiesta de la Tradición Gaucha, una de las celebraciones más antiguas de este tipo en el país, que este año se desarrolla entre el 13 y el 25 de mayo.

“Se trata de una de las fiestas más importantes en materia cultural que tiene nuestra región, nuestra provincia y Argentina, el primer mojón tradicionalista de nuestro país y por la cual sentimos un enorme orgullo”, expresó.

El programa de este año incluye actuaciones de bandas musicales, grupos folklóricos, humoristas, un tradicional locro, con la presencia de las principales tropillas y jinetes del país.

Habitualmente la fiesta se realiza en el playón descubierto de la Asociación Deportiva El Arañado, y para propiciar que se convierta de manera definitiva en la sede de la Fiesta Nacional de la Tradición Gaucha, el vicegobernador Manuel Calvo se comprometió a destinar un aporte de 3 millones de pesos para comenzar con el techado del playón.

“Ese es el compromiso de nuestro Gobierno con El Arañado y su gente, estar al lado de ustedes en cada una de las actividades que realizan, acompañando el desarrollo local, humano, cultural de El Arañado y la región”, finalizó el vicegobernador.

