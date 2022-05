Federal A: Racing de Córdoba sigue puntero. Sportivo Belgrano tuvo fecha libre

0 0

Luego de finalizada la 10° jornada del Torneo Federal A, Sp. Belgrano de San Francisco, que tuvo fecha libre, pasó del 11º al 12º lugar de la tabla de posiciones.

El único conjunto que superó a Sportivo fue Juventud Antoniana de Salta que venció a San Martín de Formosa por 2 a 1. Sportivo Las Parejas ganó y se metió en zona de clasificación.

Posiciones

Próxima fecha

Sarmiento vs Sportivo Belgrano

Gimnasia y Tiro vs Sportivo Las Parejas

Unión (S) vs Crucero del Norte

DEPRO vs Juventud Antoniana

San Martín (F) vs Boca Unidos

Central Norte vs Juventud Unida (G)

Defensores de Belgrano vs Gimnasia (CdU)

Douglas Haig vs Racing

Libre: Atlético Paraná

Fuente: Diario Sports

