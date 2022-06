CRA volvió a reclarmar por el gasoil. El Ministro Dominguez dijo «que no va a faltar»

0 0

Read Time: 2 Minute, 17 Second

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) volvió a reclamar por la falta de gasoil que está afectando a todo el país; principalmente a las provincias del norte.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, aseguró, en el marco de Agroactiva, que “no va a faltar” el combustible.

“No hay gasoil es en estos tiempos la frase más escuchada, la más leída, la que está en la boca y preocupación de todos, no hay gasoil es el nuevo hashtag de la realidad cotidiana; ante ello una larga cadena de explicaciones a medias, de verdades a medias, inunda la información oficial sobre el tema”, se quejó CRA.

También remarcó CRA que “la Argentina extensa, la agropecuaria, la productiva, la federal, la que siembra y cosecha, la que trabaja, la que exporta y aporta, la que alimenta con carga miles y miles de camiones, se describe en tres palabras, a los costados de las rutas: no hay gasoil.

Para la entidad confederada, el problema no son los sobreprecios que se pagan para poder conseguir el combustible, sino la falta de respuestas oficiales. “Quisiéramos que los responsables se hagan cargo, informen con veracidad y establezcan, fechas, plazos, motivos y cuándo estará solucionado el faltante; todo lo demás es sarasa”.

Bajo este panorama, consideró además que es imposible creer que el país pueda crecer sin un insumo tan básico como el gasoil y con una producción parada. “Aquí no corre la ideología, no hay derechas ni izquierdas, hay un grave problema que lo expresan hasta los gobernadores del interior profundo, lo que queda claro es que la política y la gestión del Gobierno, debe atender prioritariamente, lo urgente y entonces, para el que quiera escuchar: no Hay gasoil”.

“NO VA A FALTAR”

Casi como una suerte de respuesta a este reclamo, aunque en rigor Domínguez se expresó antes de que CRA difundiera su comunicado, el funcionario aseguró al encabezar la apertura de Agroactiva que “no va a faltar gasoil”.

El Ministro admitió que puede haber dificultades, pero insistió: “En Argentina no va a faltar gasoil; se van a tomar todas las medidas que se necesiten para eso”.

Al respecto, dijo que en la reunión de Gabinete del miércoles fue uno de los temas principales que se habló, y de allí surgió la decisión de aumentar las importaciones para solucionar los faltantes.

De todos modos, defendió que, en lo que va del año, las estadísticas muestran que se ha entregado al sector rural un 7% más gasoil que el año pasado.

En el resto de su discurso, Domínguez se dedicó fundamentalmente a elogiar al sector agropecuario y a mencionar la oportunidad que representa para la Argentina la crisis alimentaria que se está viviendo en muchos países desarrollados.

Fuente y nota completa: Infocampo

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn