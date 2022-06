Maxi-Voley de San Jorge a Copa de Oro, con tres victorias en Torneo de Morteros

0 0

Se disputó este fin de semana un nuevo grand prix de Maxi Voley en la ciudad de Morteros, con muy buenos resultados del equipo de Club San Jorge. Tres victorias en igual cantidad de partidos.

*MAXIVOLEY*

Las chicas del tuvieron un domingo bárbaro ganando los tres partidos jugados.

Vs. Vignaud 25-18 y 25-9; Vs. 9 de Morteros 25-17 y 25-16; y Vs. Porteña 25-11, 18-25 y 17-15.

Con los tres triunfos San Jorge clasifica en el tercer lugar de la Copa de Oro que compartirá con La Paquita (será local), Tiro Verde y Tiro Rojo.

