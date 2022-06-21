El Mountain Bike «Dos Provincias» tuvo su 3º fecha en Esperanza

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Aprovechando el feriado, se corrió la 3º fecha en el Club Ciclista Esperancino (ciudad de Esperanza, Santa Fe), una nueva fecha del Campeonato de Mountain Bike «Dos Provincias».

,Más de 160 ciclistas formaron parte de la competencia, en un circuito presentado en óptimas condiciones.

Juan Pablo Adalía y Luisina Simondi se quedaron con la general.

Clasificaciones finales por Categoría

CABALLEROS
CABALLEROS menores
1246MATIAS HESSEL
2174NICOLAS NARI ZALZGEBER
3176LENNY RANALLO
4117MARCOS JOSE LORENZ
5145BENJAMIN MONSERRAT
6307BAUTISTA MISEREZ
7393TOMÁS AMHERDT
8158VALENTÍN MÁRQUEZ
9120SIMON ZENDER
10218BAUTISTA PROTTI
11203VALENTINO MOLARDO
12276GASPAR MARTIN
13376JUAN BAUTISTA PEREIRA
14289NICOLAS CASSANI PEREZ
15160BAUTISTA GONZALEZ
16142BENJAMIN TORRES
17200JOAQUIN MENDEZ
18430LUCA SCHNEIDER
CABALLEROS cadetes
1302YOEL ROJAS
2153NICOLAS GIORDANO
3183FRANCISCO JOSE RANALLO
4288SANTIAGO PARAVANO
CABALLEROS juveniles
1344BRUNO MONTEVERDI
CABALLEROS Sub 23
1219NICOLAS CARLOS BARRIOS
2327SEBASTIAN NAVARRO
3243MAXIMO BONINO
CABALLEROS Elite
1102JUAN PABLO ADALIA
2426GUIDO BORDESE
3391JUAN CRUZ RONCHI
4392PABLO MONTAÑA
5111CRISTIAN PERNUZZI
6349DAVID BALDO
7279FEDERICO RUIZ
8385WALTER SEBASTIAN BRAVO
9330NICOLAS MOLINARI
10237JERONIMO CASTILLO
11201LUCIANO MIERKE
12383LAUTARO CARRIZO
CABALLEROS Master A 1
1379GASTON MIERKE
2208ADRIAN GUISTINA
3306CARLOS VACA
4286CARLOS GIUSTINA
CABALLEROS Master A 2
1170ANTONIO REA
2272MARCELO BERARDI
3282DIEGO CONTRERAS
4187GONZALO FROLA
5235HERNAN NOVEMBRINI
6350JUAN MANUEL ALVARADO
7390LUCAS PANCHUK
CABALLEROS Master B 1
1347EMILIANO VALTORTA
2149DANIEL BERTERO
3277JERONIMO BONINO
4172ENRIQUE ELLERMAN
5325DIEGO GUTIERREZ
6250CRISTIAN RITTINER
7394PABLO IMWWINKELRIED
8310PABLO ROCHIA
9209LUCAS MARTIN RACCA
10309JUAN MANUEL VACHETTA
CABALLEROS Master B 2
1112FERNANDO GABRIEL MALETTI
2118DANIEL ALEJANDRO CASTILLO
3207CRISTIAN HORACIO MOLARDO
4380LUIS CASTILLO
5304NICOLAS PERESSON
6185ANIBAL FARIAS
7249JAVIER AMHERDT
8321LEANDRO ASTESANA
9240VICTOR PEREZ
10287SILVIO GONZALES
CABALLEROS Master C 1
1178FERNANDO BARBIERI
2186DAMIAN MARTINA
3184MARCELO BRESTOVITZKY
CABALLEROS Master C 2
1345ANGEL DIEGO PRUVOST
2372OSCAR ABELDAÑO
3245JUAN EDUARDO SCHNIDRIG
4106NESTOR SCHWARTZMAN
5103HECTOR MIGUEL FERRERO
6280JAVIER REVELLI
7155GERARDO GUSTAVO JULIER
CABALLEROS Master D 1
1283NESTOR MOLINARI
2230LUIS TOLEDO
CABALLEROS Master D 2
1290LIBERTO LEISSLING
2301EDGARDO BATTISTINO
3205MIGUEL ANGEL GRANT
CABALLEROS Master E
1110RAUL ATILIO DURANDO
2278HECTOR BORETTO
DAMAS
DAMAS Menores
1115MARIA NAZARET RANALLO
2216ANA PAULA AMHERDT
3113NAIRA CASTILLO
DAMAS Juveniles
1157LUISINA GOTTIG
2248VALENTINA PAOLASSI
3400AGUSTINA FERNANDEZ
DAMAS Elite
1398LUISINA SISMONDI
2303ROSALIA GENTINETTA
3374CAROLINA ANTELO
4329ANA CLARA JULIER
DAMAS Master A
1370JOSEFINA CIGNETTI
2420VALERIA HUANCO
3281MARIA CELESTE MENDEZ
INFANTILES
INFANTILES Promesas
1275RUFINO TOGNON
2116AGUSTIN SCALENGHE
3105MANUEL OVERLIN
4395DORIAN RITTINER
5285SARA REA
6159JOAQUIN MARQUEZ
7202RIANNA RONCHI
8210MILO CAMMISI
INFANTILES Mosquitos
1378FELIPE BUFFA
INFANTILES Moscas
1143GAEL SPESSO
2156PEDRO FROLA
3241THIAGO MATEO MORINI
INFANTILES Pre-infantiles damas
1175VENEZIA SPESSO
2342SOFIA OLIVERO
3396MARIA VICTORIA BESSONE
4340LARA ESPINOLA
5300MARIA DE LOS ANGELES RANALLO
INFANTILES Pre-infantiles varones
1381MAXIMO GODIO
2382LAUTARO HERNÁN AMAYA
3204IGNACIO GUILLAUME
4109IVO MULLER
5328FEDERICO KRUSE
6322EMILIAMO BERNERI
7308JUAN MANUEL RANALLO
8144BRUNO DIAZ
9220JUAN PORTA
INFANTILES A damas
1397ZOE PERESIN
2173BIANCA BORGOGNO
3326FRANCINA FINOZ
INFANTILES A varones
1141GUILLERMO JAVIER LORENZ
2242PEDRO SERRA
3371GONZALO VALTORTA
4273FRANCESCO VAUDAGNOTTO
5239FRANCISCO RODRIGUEZ
6206EMILIO DE FORTEZA
7212LORENZO NAHUEL ESPINDOLA
8284JUAN MARTIN CONTI
9108BAUTISTA PERESUTTI
10215GEREMIAS KUNZ
11119BAUTISTA ALAMO
12177CIRO GONZALES
13181FELIPE POIRIER SIMO
14189NAZARENO HUMOLLER
15305FRANCHESCO CAMPANA
16101LUCIANO ABRATE
INFANTILES B damas
1348CANDELA SECCO
2114VALENTINA FERRA
INFANTILES B varones
1320BAUTISTA MISEREZ
2270BAUTISTA PROTTI
3323SIMON ZENDER
4214JOAQUIN RONCHI
5238VALENTINO LIONEL ORTIZ
6343MATEO RODRIGUEZ
7213BENJAMIN DECKER
8104MIRKO PACCHIOTTI
9211TOMÁS AMHERDT
PROMOCIONALES
PROMOCIONALES CABALLEROS
1422MAURO ABRATTE
2247NESTOR JAVIER ROJAS
3346JUAN MARCELO DUCLER
4146LUCIANO SCHNEIDER
5179FACUNDO GRAMAGLIA
PROMOCIONALES DAMAS
1148SILVINA ALONSO

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