El Mountain Bike «Dos Provincias» tuvo su 3º fecha en Esperanza

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Aprovechando el feriado, se corrió la 3º fecha en el Club Ciclista Esperancino (ciudad de Esperanza, Santa Fe), una nueva fecha del Campeonato de Mountain Bike «Dos Provincias».
,Más de 160 ciclistas formaron parte de la competencia, en un circuito presentado en óptimas condiciones.
Juan Pablo Adalía y Luisina Simondi se quedaron con la general.
Clasificaciones finales por Categoría
|CABALLEROS
|CABALLEROS menores
|1
|246
|MATIAS HESSEL
|2
|174
|NICOLAS NARI ZALZGEBER
|3
|176
|LENNY RANALLO
|4
|117
|MARCOS JOSE LORENZ
|5
|145
|BENJAMIN MONSERRAT
|6
|307
|BAUTISTA MISEREZ
|7
|393
|TOMÁS AMHERDT
|8
|158
|VALENTÍN MÁRQUEZ
|9
|120
|SIMON ZENDER
|10
|218
|BAUTISTA PROTTI
|11
|203
|VALENTINO MOLARDO
|12
|276
|GASPAR MARTIN
|13
|376
|JUAN BAUTISTA PEREIRA
|14
|289
|NICOLAS CASSANI PEREZ
|15
|160
|BAUTISTA GONZALEZ
|16
|142
|BENJAMIN TORRES
|17
|200
|JOAQUIN MENDEZ
|18
|430
|LUCA SCHNEIDER
|CABALLEROS cadetes
|1
|302
|YOEL ROJAS
|2
|153
|NICOLAS GIORDANO
|3
|183
|FRANCISCO JOSE RANALLO
|4
|288
|SANTIAGO PARAVANO
|CABALLEROS juveniles
|1
|344
|BRUNO MONTEVERDI
|CABALLEROS Sub 23
|1
|219
|NICOLAS CARLOS BARRIOS
|2
|327
|SEBASTIAN NAVARRO
|3
|243
|MAXIMO BONINO
|CABALLEROS Elite
|1
|102
|JUAN PABLO ADALIA
|2
|426
|GUIDO BORDESE
|3
|391
|JUAN CRUZ RONCHI
|4
|392
|PABLO MONTAÑA
|5
|111
|CRISTIAN PERNUZZI
|6
|349
|DAVID BALDO
|7
|279
|FEDERICO RUIZ
|8
|385
|WALTER SEBASTIAN BRAVO
|9
|330
|NICOLAS MOLINARI
|10
|237
|JERONIMO CASTILLO
|11
|201
|LUCIANO MIERKE
|12
|383
|LAUTARO CARRIZO
|CABALLEROS Master A 1
|1
|379
|GASTON MIERKE
|2
|208
|ADRIAN GUISTINA
|3
|306
|CARLOS VACA
|4
|286
|CARLOS GIUSTINA
|CABALLEROS Master A 2
|1
|170
|ANTONIO REA
|2
|272
|MARCELO BERARDI
|3
|282
|DIEGO CONTRERAS
|4
|187
|GONZALO FROLA
|5
|235
|HERNAN NOVEMBRINI
|6
|350
|JUAN MANUEL ALVARADO
|7
|390
|LUCAS PANCHUK
|CABALLEROS Master B 1
|1
|347
|EMILIANO VALTORTA
|2
|149
|DANIEL BERTERO
|3
|277
|JERONIMO BONINO
|4
|172
|ENRIQUE ELLERMAN
|5
|325
|DIEGO GUTIERREZ
|6
|250
|CRISTIAN RITTINER
|7
|394
|PABLO IMWWINKELRIED
|8
|310
|PABLO ROCHIA
|9
|209
|LUCAS MARTIN RACCA
|10
|309
|JUAN MANUEL VACHETTA
|CABALLEROS Master B 2
|1
|112
|FERNANDO GABRIEL MALETTI
|2
|118
|DANIEL ALEJANDRO CASTILLO
|3
|207
|CRISTIAN HORACIO MOLARDO
|4
|380
|LUIS CASTILLO
|5
|304
|NICOLAS PERESSON
|6
|185
|ANIBAL FARIAS
|7
|249
|JAVIER AMHERDT
|8
|321
|LEANDRO ASTESANA
|9
|240
|VICTOR PEREZ
|10
|287
|SILVIO GONZALES
|CABALLEROS Master C 1
|1
|178
|FERNANDO BARBIERI
|2
|186
|DAMIAN MARTINA
|3
|184
|MARCELO BRESTOVITZKY
|CABALLEROS Master C 2
|1
|345
|ANGEL DIEGO PRUVOST
|2
|372
|OSCAR ABELDAÑO
|3
|245
|JUAN EDUARDO SCHNIDRIG
|4
|106
|NESTOR SCHWARTZMAN
|5
|103
|HECTOR MIGUEL FERRERO
|6
|280
|JAVIER REVELLI
|7
|155
|GERARDO GUSTAVO JULIER
|CABALLEROS Master D 1
|1
|283
|NESTOR MOLINARI
|2
|230
|LUIS TOLEDO
|CABALLEROS Master D 2
|1
|290
|LIBERTO LEISSLING
|2
|301
|EDGARDO BATTISTINO
|3
|205
|MIGUEL ANGEL GRANT
|CABALLEROS Master E
|1
|110
|RAUL ATILIO DURANDO
|2
|278
|HECTOR BORETTO
|DAMAS
|DAMAS Menores
|1
|115
|MARIA NAZARET RANALLO
|2
|216
|ANA PAULA AMHERDT
|3
|113
|NAIRA CASTILLO
|DAMAS Juveniles
|1
|157
|LUISINA GOTTIG
|2
|248
|VALENTINA PAOLASSI
|3
|400
|AGUSTINA FERNANDEZ
|DAMAS Elite
|1
|398
|LUISINA SISMONDI
|2
|303
|ROSALIA GENTINETTA
|3
|374
|CAROLINA ANTELO
|4
|329
|ANA CLARA JULIER
|DAMAS Master A
|1
|370
|JOSEFINA CIGNETTI
|2
|420
|VALERIA HUANCO
|3
|281
|MARIA CELESTE MENDEZ
|INFANTILES
|INFANTILES Promesas
|1
|275
|RUFINO TOGNON
|2
|116
|AGUSTIN SCALENGHE
|3
|105
|MANUEL OVERLIN
|4
|395
|DORIAN RITTINER
|5
|285
|SARA REA
|6
|159
|JOAQUIN MARQUEZ
|7
|202
|RIANNA RONCHI
|8
|210
|MILO CAMMISI
|INFANTILES Mosquitos
|1
|378
|FELIPE BUFFA
|INFANTILES Moscas
|1
|143
|GAEL SPESSO
|2
|156
|PEDRO FROLA
|3
|241
|THIAGO MATEO MORINI
|INFANTILES Pre-infantiles damas
|1
|175
|VENEZIA SPESSO
|2
|342
|SOFIA OLIVERO
|3
|396
|MARIA VICTORIA BESSONE
|4
|340
|LARA ESPINOLA
|5
|300
|MARIA DE LOS ANGELES RANALLO
|INFANTILES Pre-infantiles varones
|1
|381
|MAXIMO GODIO
|2
|382
|LAUTARO HERNÁN AMAYA
|3
|204
|IGNACIO GUILLAUME
|4
|109
|IVO MULLER
|5
|328
|FEDERICO KRUSE
|6
|322
|EMILIAMO BERNERI
|7
|308
|JUAN MANUEL RANALLO
|8
|144
|BRUNO DIAZ
|9
|220
|JUAN PORTA
|INFANTILES A damas
|1
|397
|ZOE PERESIN
|2
|173
|BIANCA BORGOGNO
|3
|326
|FRANCINA FINOZ
|INFANTILES A varones
|1
|141
|GUILLERMO JAVIER LORENZ
|2
|242
|PEDRO SERRA
|3
|371
|GONZALO VALTORTA
|4
|273
|FRANCESCO VAUDAGNOTTO
|5
|239
|FRANCISCO RODRIGUEZ
|6
|206
|EMILIO DE FORTEZA
|7
|212
|LORENZO NAHUEL ESPINDOLA
|8
|284
|JUAN MARTIN CONTI
|9
|108
|BAUTISTA PERESUTTI
|10
|215
|GEREMIAS KUNZ
|11
|119
|BAUTISTA ALAMO
|12
|177
|CIRO GONZALES
|13
|181
|FELIPE POIRIER SIMO
|14
|189
|NAZARENO HUMOLLER
|15
|305
|FRANCHESCO CAMPANA
|16
|101
|LUCIANO ABRATE
|INFANTILES B damas
|1
|348
|CANDELA SECCO
|2
|114
|VALENTINA FERRA
|INFANTILES B varones
|1
|320
|BAUTISTA MISEREZ
|2
|270
|BAUTISTA PROTTI
|3
|323
|SIMON ZENDER
|4
|214
|JOAQUIN RONCHI
|5
|238
|VALENTINO LIONEL ORTIZ
|6
|343
|MATEO RODRIGUEZ
|7
|213
|BENJAMIN DECKER
|8
|104
|MIRKO PACCHIOTTI
|9
|211
|TOMÁS AMHERDT
|PROMOCIONALES
|PROMOCIONALES CABALLEROS
|1
|422
|MAURO ABRATTE
|2
|247
|NESTOR JAVIER ROJAS
|3
|346
|JUAN MARCELO DUCLER
|4
|146
|LUCIANO SCHNEIDER
|5
|179
|FACUNDO GRAMAGLIA
|PROMOCIONALES DAMAS
|1
|148
|SILVINA ALONSO