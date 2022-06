Fútbol: Policía establece Operativo Especial por el partido San Jorge-Nueve de Morteros

No se habilita la puerta de ingreso de calle General Paz.

Se establecerá un “corredor de seguridad” en calle General Paz (entre calles Córdoba y Raúl Alfonsín, sector oeste del predio) y en Raúl Alfonsín (entre General Paz y Estrada, detrás del arco norte). En ese espacio no se permitirá el acceso ni paso al público local y podrá ser utilizado por el visitante para estacionar los autos.

El domingo San Jorge recibe a 9 de Morteros en una de las semifinales del Torneo Apertura. No habrá partido de Tercera Especial.

Read Time: 1 Minute, 28 Second

En otra noticia, destacábamos la importancia del partido de fútbol en semifinales que juega San Jorge ante Nueve de Morteros. No menos trascendente, el Basquet de Primera comienza a disputar los juegos play off. En este deporte también se enfrentan San Jorge vs. Nueve de Morteros. ❤️ACTIVIDADES DEPORTIVAS💙* 🏀*BÁSQUET MAYORES* […]