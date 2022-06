Centro Social es Sede del Provincial de la categoría Sub 14 y resto de la agenda deportiva

0 0

Se juega este fin de semana en el polideportivo de Centro Social, la Liga Provincial de Voley en categoría Sub 14.

Este importante evento se desarrolla los días sábado y domingo, desde las 9 horas. Participan más de 15 equipos de toda la provincia.

Cuatro de ellos clasificarán a la Copa Argentina 2022 de la categoría.

Voley de la Liga Morterense

En la Liga Morterense, ya definidas las categorías sub 14, sub 16 y sub 18, Centro Social fue campeón en dos de ellas, se disputa este viernes en el polideportivo rojinegro la definición de sub 12.

Las chicas del club jugarán semifinales desde las 18 horas ante Cultural de La Paquita. Luego jugarán Social de Chipión y Tiro Federal, y ambos ganadores pasarán a la final.

FUTBOL

Las categorías inferiores de Centro Social disputan este sábado los cruces de semifinales del torneo recibiendo al Club Sportivo Suardi. Jugarán todas las categorías y quien sume mayor cantidad de puntos pasará de ronda.

La jornada dará comienzo desde las 12 hs, previamente jugarán el Torneo Zonal las categorías promocional y pre infantil.

En categorías mayores, el rojinegro descansa este fin de semana, esperando el comienzo del Torneo Clausura de la Liga Regional.

BÁSQUET

Comienzan los Playoff del Torneo Asociativo en primera división y Centro Social (6°) enfrenta a Porteña Asociación (3°) por los cuartos de final.

La serie será al mejor de tres partidos, los cuales se juegan este viernes 24 en Porteña, desde las 21:30 hs, el domingo 26 aquí en Brinkmann, desde las 22 hs (Cambio de horario por Torneo de Voley en el poli), y de ser necesario un tercer partido, el miércoles 29 en la vecina localidad.

Por su parte, se completó este miércoles la última fecha de divisiones formativas jugando el clásico en u13, u15 y u19. Dichas categorías, como así también la u17, esperan los cuadrangulares finales que comenzarán la próxima semana.

En básquet femenino, este domingo se define el Torneo Asociativo en primera división en las instalaciones del 1° en la fase regular, Unión de San Guillermo.

Por último, las categorías pre mini y mini del básquet masculino y femenino del club jugarán este viernes la última fecha que quedó pendiente recibiendo a San Jorge desde las 10 hs.

HOCKEY

Comienza la segunda ronda del torneo de la FOSH y Centro Social viaja este domingo a Rafaela para jugar ante Bella Italia en cancha de CRAR, en categorías reserva y primera división desde las 9:30 hs.

El mismo día, la cancha de Centro Social será sede desde las 11 hs de los partidos entre Sportivo Suardi y CRAR de Rafaela, y Unión de San Guillermo ante Tostado.

Además, la jugadora de Centro Social Josefina Williner fue convocada para integrar la selección de la FOSH Región Córdoba categoría SUB 14 que participará desde este jueves 23 y hasta el domingo 26 de junio del Campeonato Regional de Selecciones NEA a realizarse en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

NEWCOM

El equipo Ave Fenix de Centro Social participará este fin de semana del Torneo Nacional en la Ciudad de Paraná, Entre Ríos.

El evento comienza el sábado a las 9 hs y se desarrolla en los clubes Central de Paraná y Club Atlético Neuquén. En este último estará jugando la delegación del rojinegro.

BOCHAS

Equipos de Centro Social participarán el día domingo del campeonato organizado por Unión Social de San Francisco con zona en Club Barrio Bertossi Brinkmann.

