Sumando una nueva categoría Campeona, la sub 12 de Centro Social al igual que la de sub 16 y sub 18 con anterioridad, se quedaron con el Apertura de la Morterense.

En la noche del viernes, primero en semifinales dejaron en el camino a Cultural de La Paquita, y luego en la final a Chipión.

De esta manera obtuvieron el campeonato.

Felicitaciones.!!!

