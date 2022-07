«Construyendo Diversidad Cultural»: Abren inscripciones de Juegos Evita

0 0

Los Juegos Culturales Evita Córdoba 2022 forman parte del Programa Nacional Juegos Culturales Evita. Bajo el lema “Construyendo Diversidad Cultural”, los Juegos Culturales Evita procuran la más amplia participación de jóvenes y adultos y adultas mayores, sin restricciones, buscando que, al expresarse a través del arte y la cultura, consoliden la construcción de su propia identidad, y la identidad cultural del territorio que habitan.

Las inscripciones, así como el desarrollo del programa en su integralidad en la instancia provincial, serán realizados bajo modalidad virtual.

Los Juegos Evita son una política pública de libre acceso y participación diversa y plural. Están destinados a niños, niñas y jóvenes entre doce (12) y dieciocho (18) años, y a personas mayores de 60 años, que residan en todo el territorio nacional.

En la instancia provincial, quienes participen, lo harán en representación de la localidad donde viven. Es por ello que deben acreditar domicilio en el municipio que representan. Las categorías sub 12 y personas entre 18 y 60 años que concurren a Centros Educativos C.E.N.M.A. y C.E.N.P.A. solo serán de instancia provincial, mientras que las categorías sub 15, sub 18, categoría única, personas con discapacidad y personas mayores además contarán con instancia nacional.

Los ganadores de la misma viajarán a participar de la instancia nacional que se realizarán en Mar del Plata y San Luis dependiendo de la categoría.

Inscripciones

Cada participante deberá completar el formulario digital de inscripción AQUÍ con la información necesaria acerca de su identidad (Nombre y apellido, género, edad, domicilio de residencia y de participación, categoría y disciplina en la que se inscribe, datos de la obra, título, etc). Al formulario deberán adjuntar fotografía digital del DNI.

Cronograma

Se prevé la realización de dos instancias en la provincia: una Municipal, donde las y los ganadores (primer lugar) en cada categoría y disciplina participarán de la instancia provincial; y una instancia Provincial, donde las y los ganadores en cada categoría y disciplina participarán de la instancia nacional.

23 de junio a 23 de agosto: recepción de inscripciones

24 de agosto a 30 de septiembre: instancias virtuales municipales y finales provinciales.

24 a 29 de octubre: exposición de obras en la final nacional en Mar del Plata – juventudes

07 al 11 de noviembre: exposición de obras en la final nacional en San Luis – personas mayores

Disciplinas

Sub 12 (9 a 11 años) Sub 15 (12 a 15 años) y Sub 18 (16 a 18 años)

Canto solista, free style, fotografía, pintura/dibujo, cuento, poesía, videominuto y danza en pareja.

Categoría única (12 a 18 años)

Conjunto musical (cuatro participantes), teatro grupal (tres participantes), teatro unipersonal, danza unipersonal, historieta.

Personas mayores de 60 años y adultos escolarizados

Canto solista, fotografía, pintura / dibujo, cuento, poesía, danza en pareja.

Personas con discapacidad (12 a 18 años)

Fotografía

Aclaración: Las personas con discapacidad pueden participar en todas las categorías además de está que les es exclusiva.

ANEXOS:

ANEXO I – autorización de madres/padres a participar a menores. Esto se debe incorporar como documento modificado en el formulario en un item especial para ello.ANEXO II – autorización de difusión de obra ANEXO III – certificado de domicilio cuando no coincida con el del DNIANEXO IV – autorización de uso de imagen de personas menores de edad.

