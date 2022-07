0 0

El equipo de primera división del voley de Centro Social se consagró campeón de la Liga Morterense, en la definición que se jugó en el Polideportivo Rojinegro.

Las locales, le ganaron en semifinales a Tiro Federal y en la final a Social de Chipión, ambos partidos por 2-0.

Dicha categoría campeona se suma a Sub 12, Sub 16 y Sub 18 que ya se habían consagrado, logrando Centro Social ser campeón en cuatro de seis divisiones.

Felicitaciones!!

