Liga Provincial U15 Femenino de Basquet: Centro recibe a Sparta y Ameghino de Villa María y resto de la agenda del finde

La categoría U15 del básquet femenino de Centro Social recibe este fin de semana la visita de los dos clubes de Villa María, en la doble fecha perteneciente a la Liga Provincial de Clubes.

El sábado desde las 19 hs jugarán ante Sparta, en tanto que el día domingo, lo harán ante Ameghino desde las 11 hs. Los partidos pertenecen a las fechas 2 y 3 de la fase regular, Recordamos que las chicas ganaron ya tres partidos en igual cantidad de jugados, todos en condición de visitante, debutando este fin de semana ante su público.

FUTBOL

Comienza el Torneo Clausura de la Liga Regional y el rojinegro debuta en condición de local recibiendo este domingo a Nueve de Morteros.

Los partidos serán desde las 14 hs en reserva y 16 hs en primera división.

En categorías inferiores, los chicos descansan esperando el comienzo del segundo torneo.

VOLEY

En la noche del jueves se disputó la definición de la Liga Morterense en primera división, donde el equipo de Centro Social se consagró campeón ganando en semifinales a Tiro Federal de Morteros y en la final a Social de Chipión, ambos partidos por 2 sets a 0.

Dicha categoría campeona se suma a Sub 12, Sub 16 y Sub 18 que ya se habían consagrado, logrando Centro Social ser campeón en cuatro de seis divisiones.

En la noche del viernes se juega la definición de la Copa de Bronce en Maxi Voley en cancha de Social de Chipión, donde estará presente el equipo Centro “Negro”.

Las categorías Sub 13 y Sub 16 del voley rojinegro viajan este fin de semana a Justiniano Posse para participar del Torneo Abierto Nacional organizado por el Club Complejo Deportivo en el que participan más de 60 equipos. Las chicas de la Sub 13 comparten la zona F junto a Club Germano Argentino, La Calera y Villa Dora. En tanto que la Sub 16 integra la

zona H con Sportivo Manantial, Club Atlético Macachin y Velez.

Por último, el día lunes la categoría sub 12 recibe en partido amistoso al Club Sportivo Suardi.

HOCKEY

Este domingo se disputa la fecha 10 del Torneo de la FOSH y las chicas de Centro Social jugarán de local ante Sportivo Suardi, desde las 12 en primera división y 13:30 hs en reserva.

BOCHAS

Equipos de segunda y tercera categoría de Centro Social participarán el fin de semana del torneo organizado por el Club 9 de Julio Olímpico de Freyre.

