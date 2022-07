El Intendente de Morteros y el Diputado De Loredo recorrieron Rural de Palermo

0 0

El intendente de Morteros José Bria, junto al diputado nacional, Rodrigo De Loredo, recorrieron la Exposición Rural de Palermo y mantuvieron una reunión con el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y dirigentes agropecuarios.

En la oportunidad dialogaron sobre la situación actual y dificultades que enfrenta el sector agropecuario.

Bria resaltó que el sector agroindustrial es el motor de la economía regional y del país, genera divisas y trabajo genuino.

Morteros forma parte de la cuenca lechera más importante, y en ese contexto, el intendente señaló que es fundamental que no se pongan trabas a los que producen a favor del país.

“Hay que acompañar, dialogo siempre con los productores y lo que me dicen es no necesito ayuda sino que no me pongan trabas para seguir trabajando”.

Cabe destacar, que en abril de este año se realizó en Morteros la Mesa Productiva Agroindustrial de la Cuenca Lechera, con el objetivo de comprender las necesidades del sector y poder llevar adelante proyectos a la Cámara de Diputados de la Nación que den soluciones a las dificultades que atraviesa la lechería desde hace muchos año

