AMIA agradeció a Servicios de Emergencia por socorrer a familias en reciente siniestro

En un conmovedor y sentido encuentro realizado, en la sede de AMIA, Isaac Jabbaz y su hijo Moshe se reunieron con los servidores que, el 23 de junio pasado, acudieron a ayudar y socorrer a la familia y a los vecinos del edificio ubicado en Ecuador al 1.100, tras haberse incendiado el departamento del 7°piso del lugar.

Estuvieron presentes en la reunión el director general del SAME, Alberto Crescenti; el subsecretario de Emergencias de la Ciudad, Néstor Nicolás; el doctor Roberto Víctor Cohen, de la Morgue Judicial; el director general de Defensa Civil de la ciudad, Alberto Carita, y el jefe de Bomberos de la Ciudad, Juan Carlos Moriconi.

Además, asistieron el director médico del Sanatorio Anchorena San Martín, Gonzalo Ferrara, y el representante de Jevra Hatzalah, Luciano Skef Salomón. Por parte de la Policía de la Ciudad, dijeron presente su jefe, Gabriel Berard; el comisario inspector, Víctor Guido, y el comisario inspector, Gustavo Queija.

El encuentro contó con la participación, por parte de AMIA, del presidente, Amos Linetzky; el secretario general Gabriel Gorenstein; el presidente del Vaad Hakehilot, Eliahu Hamra; el prosecretario 1°, Gustavo Sakkal, y el director ejecutivo, Daniel Pomerantz.

También estuvieron presentes, en representación de la DAIA, el presidente, Jorge Knoblovits; el vicepresidente primero, Marcos Cohen; el secretario general, Alejandro Zuchowicki; el director ejecutivo, Víctor Garelik, y el director del Departamento de Asistencia Comunitaria (DAC), Gustavo Finkestein.

El presidente de AMIA fue el encargado de dar la bienvenida a todos los participantes del encuentro y destacó la calidad humana y la vocación de servicio extraordinaria que demostraron todos los equipos que acudieron al lugar ni bien desatada la tragedia, en la que perdieron la vida la esposa de Isaac Jabbaz y cuatro de sus hijos.

“Organizamos este encuentro para reconocer el compromiso, la solidaridad y el acompañamiento profesional y humano que los servicios de emergencia y el sistema de salud brindaron en el marco de una situación tan trágica y dolorosa”, sostuvo el presidente de AMIA, Amos Linetzky, al finalizar el encuentro. “Agradecer es tan importante como la voluntad de brindar ayuda, y por eso hoy quisimos decir gracias a todos quienes colaboraron”, agregó Linetzky, además de destacar la fortaleza espiritual de la familia Jabbaz.

“No tengo palabras para agradecer por todo, por la unión. Ojalá que siempre la unión sea para bien. Agradezco que todos los que se unieron para trabajar y que estemos bien. Espero que Dios me dé fuerzas para seguir”, expresó Isaac Jabbaz, ante todos los presentes.

A su turno, el director médico del Sanatorio Anchorena San Martín, Gonzalo Ferrara, destacó: “Quiero agradecer a la comunidad judía por acompañar en la sanación. No hubiese sido el mismo resultado si no hubiésemos tenido ese apoyo espiritual. Acompaño el dolor, agradezco por la invitación y me llena de orgullo poder pertenecer a esta comunidad. Internamente, nos hizo mucho bien ver salir a Isaac caminando de la institución”, sostuvo emocionado.

Al hacer referencia a la tragedia desatada el 23 de junio pasado el presidente de DAIA, Jorge Knoblovits, resaltó: “Lo que ha sucedido ese día tiene por un lado la cara de sufrimiento por la pérdida de los seres queridos, y por el otro lado tiene la cara de la bondad, la valentía y la ayuda, que es la imagen de todos ustedes. Todos hicieron lo que tenía que hacer. Nadie dudó, y eso salvó vidas”.

“Esto ha sido una tragedia para todos. Cuando nos avisan de un incendio, uno nunca sabe con qué se va a encontrar hasta que llegar al lugar. Hemos visto a todos hacer lo imposible para manejar una situación terrible”, señaló por su parte el director general del SAME, Alberto Crescenti, al momento de hablar ante los presentes.

Por su parte, el jefe de la Policía de la ciudad, Gabriel Berard, resaltó la valentía y el profesionalismo de todos los que ayudaron. “Fue un momento terrible, en el que rápidamente se activaron todas las medidas de emergencia. Este agradecimiento nos motiva a todos a seguir”, agregó.

Al recordar que hace 40 años que pertenece a la institución, el jefe de Bomberos de la ciudad, Juan Carlos Moriconi, compartió: “Siempre me acompañan los recuerdos que tengo, buenos y malos, pero los buenos son cuando, después del incendio, viene la gente y nos agradece. Ese es nuestro mejor pago y es lo que no nos vamos a olvidar nunca”.

“A nosotros también nos tocó de cerca todo lo ocurrido, desde nuestro sistema de imágenes satelitales hemos visto todo lo que estaba ocurriendo. Son imágenes muy sensibles, que nunca me las voy a olvidar. Varios de nuestros bomberos han quedado muy afectados por la tragedia y han recibido apoyo psicológico”, relató en el encuentro el subsecretario de Emergencias de la Ciudad, Néstor Nicolás.

En la reunión de agradecimiento, los presidentes de AMIA y DAIA, junto con Isaac Jabbaz, entregaron placas de reconocimiento a las instituciones, por la tarea humana y profesional que realizaron.

En el encuentro realizado en la sede de AMIA, los invitados destacaron la iniciativa de encontrarse para escuchar palabras de reconocimiento.

“Cuando llegué al lugar del incidente, vi ese trabajo mancomunado entre todas las fuerzas, la manera que tienen de entenderse y el trabajo coordinado. Quiero agradecerles a todos ustedes porque en esos momentos uno necesita la compañía y el apoyo de todos”, señaló por su parte, el representante de Jevra Hatzalah, Luciano Skef.

“Agradezco la invitación. Uno no tiene por qué agradecer cuando uno brinda su servicio, pero si lo hacen, alimenta al alma”, aseguró el director general de Defensa Civil de la ciudad, Alberto Carita.

