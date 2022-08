Gimnasia San Jorge en 2º Promocional en Villa del Rosario y resto de la agenda

0 0

San Jorge participará del 2° PROMOCIONAL de Nivel C1, C2 Y C3 que se desarrollará los días 6 y 7 de agosto en Villa Del Rosario.

Viajan, junto a las profes Meli Proseli y Nati Espil, 12 chicas, ellas son

NIVEL C3

Emilia Perosino. Cat Mini

Isabel Paganini. Cat. Infantil

Ana Paula Carle. Cat. Infantil

Antonia Negro. Cat. Infantil

Emilia Paganini. Cat. Juvenil.

NIVEL C2

Julieta Perosino. Cat. Pre Infantil

Ludmila Tavano. Cat. Pre Infantil

Malena Perosino. Cat. Infantil

Valentina Payés Argüello. Cat. Infantil

Olivia Acevedo. Cat. Infantil

Kiara Actis. Cat. Infantil

NIVEL C1

Francia Cesana. Cat. Juvenil

AGENDA DEPORTIVA



*BÁSQUET MAYORES*

Después de un comienzo con victoria frente a Tiro, San Jorge visita a Porteña. Será el *VIERNES y NO EL DOMINGO*.

Viernes 5-8 desde las 21,30 hs.

*BÁSQUET MENORES*

San Jorge visita a Porteña.

Viernes 5-8 desde las 19,30 hs. En U17 (equipo azul).

Sábado 6-8

Desde las 9,30 juega la tira del minibásquet

Desde las 12:30 juegan U13, U15 y U19. (cambia el orden de partidos)

Miércoles 10-8 desde las 19 hs. En U17 (equipo rojo).

*BOCHAS*

Este fin de semana los jugadores de San Jorge participarán del torneo organizado por el Club Atlético Colonia Dos Rosas. En las tres categorías se juega en pareja.

Habrá partidos en cancha de San Jorge.

FÚTBOL DE PRIMERA

Este domingo San Jorge visita a Sportivo Suardi. El DT. Sebastián Lapalma no podrá contar con Rodrigo Vega (llegó a la 5 amarilla). Tampoco estará Braian Peralta (quien se incorporó al 9 de Julio de Rafaela para jugar Copa Santa Fe y Torneo Federal), y sigue en duda Gustavo Yozwiak por lesión.

Desde las 14 en Tercera especial y desde las 16 en Primera.

*FÚTBOL INFANTIL*

San Jorge recibe a 9 de Morteros.

Desde las 12 con la tira de Promocional, Pre Infantil, Infantil, Pre juvenil y Juvenil.

Y desde las 10 con el torneo zonal de integración.

*NEWCOM*

L@s Guerrer@s de San Jorge jugarán la segunda fecha de la liga. Esta vez será en Freyre.

Recordemos que las jugadoras Marisel y Mariela López quedaron elegidas para integrar la selección zonal de categoría +50 que los días 20 y 21 de agosto en San Francisco participarán del torneo frente a los mejores 5 equipos de la Provincia.

*PÁDEL*

Las canchas de San Jorge serán sede el torneo organizado por Porteña Asociación en Caballeros categorías 4ta, 6ta y 8va.

Además el fin de semana se juega el torneo de Damas en 7ma y suma 10 organizado por Sportivo Suardi.

*PATÍN*

Continúan los entrenamientos a cargo del profe Alexis Luna:

Martes y Jueves a las 18 (nivel inicial), 19 (nivel intermedio), 20 (nivel avanzado) y 21 (Patín de adultos).

*VOLEY*

Miércoles 3-8. Vóley de menores San Jorge recibe a Cultural de La Paquita en Sub 12, Sub 13 y Sub 14.

El domingo 7-8 el minivoley viaja a tiro federal.

El maxi vóley tiene fin de semana libre.

*COMPLEJO DE PELOTA-PALETA*

Este sábado 11-6 comenzará a jugarse un Torneo Comercial de Fútbol 7 con importantes premios.

*MAGNANO EN BRINKMANN*

El próximo lunes 8 de agosto el reconocido profesor Rubén Magnano dará una capacitación en Brinkmann sobre liderazgo y trabajo en equipo. Las inscripciones para la capacitación podrán hacerse a los medios de comunicación del club.

