Basquet: San Jorge juega de local el domingo a las 21, ante Nueve de Morteros

Entre las actividades previstas, el Basquet Asociativo tiene diferentes días de juego. Este fin de semana, también comienza el Pre-Federal, y 6 equipos de la Morterense serán protagonistas.

INFORME ACTIVIDADES DEPORTIVAS CLUB SAN JORGE

*BÁSQUET MAYORES*

San Jorge juega por la cuarta fecha del Asociativo recibiendo a 9 de Morteros. Con cambio de día.

Domingo 21-8 desde las 21 hs.

🏀*BÁSQUET MENORES*

MASCULINO

San Jorge recibe a 9 de Morteros. Con algunos cambios de día y hora en algunas categorías.

Domingo 21-8

desde las 17 hs. En U13.

desde las 19 hs. En U17 Azul

Lunes 22-8

Desde las 19 hs. En U15.

Desde las 21 hs. En U19

Martes 23-8

Desde las 19 hs. En U17 rojo.

NO SE JUEGA MINIBÁSQUET

FEMENINO

San Jorge recibe a Porteña Asociación.

Domingo 21-8 desde las 11 hs. En U15.

*Encuentro de Mini básquet*

Este domingo 21-8 las categorías 2011 y 2010 viajan a Suardi a un encuentro de minibásquet.

🔵*BOCHAS*

Este fin de semana los jugadores de San Jorge participarán del Torneo de Devoto Bochas Club. Se jugará zona en Porteña. No habrá partidos en nuestras canchas.

En primera se juega individual. En segunda y tercera, en pareja.

ya nos preparamos para el torneo del 18 de setiembre organizado por San Jorge.

⚽FÚTBOL DE PRIMERA

Este domingo San Jorge visita a Centro Social en el clásico de la ciudad.

Desde las 14 en Tercera especial y desde las 16 en Primera.

⚽*FÚTBOL INFANTIL*

San Jorge recibe a Juniors de Suardi.

Desde las 12 con la tira de Promocional, Pre Infantil, Infantil, Pre juvenil y Juvenil.

No se juegan partidos del zonal.

🤸🏻‍♀️🤸🏻‍♂️ GIMNASIA

Este fin de semana los gimnastas de San Jorge participan del encuentro organizado por Centro Social de Brinkmann.

Desde las 9 comenzará su rutina las categorías Pre Infantil, Infantil, Juvenil y Mayor.

Desde las 11 será el turno de categoría Pre Mini.

Y desde las 12,30, Mini.

🏐*NEWCOM*

San Jorge se prepara para que sus dos equipos disputen Copa de Oro y Copa de Plata de la nueva liga regional de Newcom.

El equipo Azul quedó primero en la clasificación y jugará la Copa de Oro que se jugará el día domingo 18 de septiembre en nuestra cancha.

El equipo Rojo quedó clasificado para Copa de Plata (se jugará también el 18 de setiembre en Brinkmann).

🎾*PÁDEL*

Este fin de semana las canchas de San Jorge tendrán partidos del torneo de categorías impares Caballeros organizado por Centro Social.

🛼*PATÍN*

Continúan los entrenamientos a cargo del profe Alexis Luna:

Martes y Jueves a las 18 (nivel inicial), 19 (nivel intermedio), 20 (nivel avanzado) y 21 (Patín de adultos).

🏐*VOLEY*

Miércoles 17-8 desde las 19,30 hs. Amistoso frente a A. C. y D. Seeber en categorías Sub 13, Sub 14 y en Maxi Voley. En cancha de San Jorge.

Jueves, 18-8 fecha de Liga. Viajan a Balnearia las chicas de Sub 12, 13 y 14. Desde las 19,30

