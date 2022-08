Con motivo de ilícito en Morteros, el Intendente emitió un comunicado

0 0

Read Time: 1 Minute, 28 Second

Con motivo del violento hecho ocurrido en las últimas horas en la ciudad de Morteros, resultando vícitma una Familia de Bario Norte, el Gobierno Municipal, a través de su Intedente Dr. José Bría emitió un comunicado.

Texto completo

Ante los hechos de inseguridad sucedidos en el día de la fecha quiero una vez más manifestar mi preocupación y dolor por lo ocurrido. Voy a reclamar, en nombre de todos los vecinos de Morteros, a las autoridades competentes una respuesta concreta e inmediata.

Lo primero que hemos hecho ha sido contactarnos con la familia víctima del hecho de violencia para acompañarlos y expresarle nuestra solidaridad por el inadmisible hecho vivido

No hay una política integral de seguridad por parte de la Provincia y, Morteros no es una isla, somos parte también damnificados de esa inacción provincial.

Frente a eso desde el ejecutivo municipal nos preocupa y nos ocupa el problema de la inseguridad, por eso, seguimos asignando presupuesto a nuestra seguridad ciudadana, seguimos iluminando calles y todo lo que está a nuestro alcance, pero ni la policía ni la justicia dependen del municipio. Hace falta que la provincia establezca de una vez por todas una política de seguridad integral que llegue al interior provincial.

Necesitamos respuestas y acciones por parte de las autoridades provinciales para evitar que sigan sucediendo estos lamentables episodios.

En el día de mañana me comunicaré nuevamente con el ministro de seguridad de la provincia y con gendarmería nacional para coordinar acciones.

No nos vamos aquedar cruzados de brazos, vamos a ser la voz de Morteros en todos los ámbitos que sean necesarios para reclamar la seguridad que nos merecemos, lo hacemos no solo como funcionarios públicos sino también como ciudadanos que padecemos la angustia de no sentirnos seguros.

Intendente José Bria

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn