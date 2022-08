Bría se refirió a la posibilidad que Gendarmería Nacional intervenga en la seguridad de Morteros

0 0

Read Time: 35 Second

La ciudad de Morteros viene siendo escenario de graves hechos de inseguridad. El intendente José Bría se refirió a la posibilidad de que Gendarmería Nacional intervenga en la seguridad y se esperanzó con la llegada de la fuerza.

Expresiones del Intendente

«Luego de mi viaje a la ciudad de Córdoba, tengo mucha expectativas en la predisposición y acompañamiento de las autoridades de Gendarmería, dispuestos a ayudar efectivamente a garantizar la seguridad de Morteros y la región».

También hizo referencia a que fue a Córdoba para reunirse con autoridades del Ministerio de Seguridad pero no fue recibido por las autoridades.

«Lamentablemente el Ministro de Seguridad de la Provincia no tenía tiempo para escucharme y no me recibió».

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn