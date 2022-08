El Vicegobernador Calvo valoró participación de estudiantes en la vida pública

0 0

Read Time: 1 Minute, 35 Second

Durante el IV Modelo de Cámara de Senadores que llevó adelante la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU) en la Legislatura de Córdoba, el vicegobernador Manuel Calvo valoró la participación de los estudiantes en la vida pública.

“Felicito y agradezco a los jóvenes por el trabajo que están haciendo y por su compromiso social. Si no se es parte, no se logran cambios. Hay que pertenecer a una ONG, un partido político o a cualquier otra institución en la que puedan hacer oír sus ideas y debatirlas. En democracia, el vehículo son los partidos políticos, no importa cuál sea. Sólo de esa manera, podemos trabajar para lograr que Córdoba y la Argentina estén mejor”, les dijo el Vicegobernador, en la apertura de estas jornadas.

Asimismo, Manuel Calvo les reafirmó la importancia de poder trabajar en conjunto con todos los espacios. “A través del diálogo y del trabajo permanente en comisiones, en la Legislatura, que es la casa de la democracia, nosotros tenemos acuerdos políticos entre todos los partidos y eso nos permite sancionar leyes que mejoran una provincia. Eso es lo que hacemos: trabajamos juntos a pesar de pensar distinto”, señaló el Vicegobernador.

La actividad se llevó a cabo en el marco del programa de Legislatura Abierta, y les permitió a los 65 estudiantes de 4°, 5° y 6° años de los colegios secundarios de la provincia poner en práctica los valores del debate democrático, además de vivenciar, comprender y experimentar la complejidad del proceso legislativo.

En esta ocasión, la simulación fue sobre la cámara alta del Congreso Nacional, y parte del debate giró en relación a la Ley 22.431 “Sistema de Protección Integral de los Discapacitados”.

Fueron parte de esta simulación instituciones educativas de Carlos Paz, Mi Granja, La Falda, Pilar, Justiniano Posse, Villa de Soto, Unquillo, Río Ceballos, Sacanta, Villa de María de Río Seco.

Video

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn