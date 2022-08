Comisario: «Por rotura de tejido en partido de Fútbol Clásico de 1º, no podrán concurrir a la cancha hasta el año que viene, 5 simpatizantes»

0 0

En la nota mantenida con el Comisario de Brinkmann Emanuel Carrizo, expresó que se tomaron importantes resoluciones en cuanto a sanciones a simpatizantes por situaciones que se dieron en el partido clásico de Primera, donde Centro Social recibió a San Jorge.

En primer lugar, el titular de la Dependencia, expresó que el operativo en cuanto a controles tanto fuera del Estadio, como en la requisa previa funcionaron de manera normal.

En ese aspecto se labró un procedimiento a una femenina que había querido ingresar a la cancha con marihuana en su cartera; se trata de una joven de 24 años de edad de Brinkmann, informando lo acontecido a FPA.

También en adyacencias se controló a una motocicleta que se conducían dos jóvenes de Seeber, al ser requisados llevaban en la baulera envoltorios con marihuana.

En cuanto a lo sucedido por el daño al tejido, se consensuó con ambas instituciones de manera previa para tomar las medidas que sean necesarias.

En primer lugar el Comisario relató que «un simpatizante de la parcialidad Local profería gritos descalificantes al banco de suplentes visitantes y a la autoridad Policial, y al no querer entender que no debía hacerlo, al finalizar el partido fue citado para comunicarle que no podrá asistir por un par de encuentros cuando juegue de local».

En tanto que en el hecho más significante de la rotura del tejido por parte de simpatizantes de la visita, «se ha logrado identificar a 5 personas que por los daños ocasionados, no podrán asistir a la cancha hasta el año que viene. Si bien el costo del arreglo se hizo cargo el Club».

La decisión se les notificará en las próximas horas.

