Comienza 2º edición de capacitación “Donación y trasplante, una práctica médico-social”

0 0

Read Time: 2 Minute, 23 Second

Este martes 6 de septiembre comienza la 2° edición de la capacitación “Donación y trasplante, una práctica médico-social”, destinada a trabajadores y trabajadoras de la administración pública provincial.

La instancia de formación se da en el marco de la implementación de la Ley 27.447, conocida como Ley Justina, que lleva adelante el Ministerio de Salud, a través del Ente Coordinador de Ablación e Implante de Córdoba (Ecodaic).Tiene como objetivo que las quienes se desempeñan en el sector público provincial puedan formarse en esta temática y aportar así a la conversación social necesaria para construir una sociedad donante.

Las personas interesadas deben inscribirse previamente desde la plataforma CIDI, a través de la opción de capacitaciones ubicada en el apartado Empleado Digital, de la sección Campus Virtual Empleados.

El curso se organiza en módulos que abarcan las siguientes temáticas: donación y trasplante en Argentina; del proceso de donación al trasplante de órganos, tejidos y células, y comunicación y salud. Tiene una duración de cuatro semanas, contempla tres evaluaciones y otorga una certificación con una carga de 10 horas, que puede visualizarse y descargarse desde CiDi.

La primera edición se realizó durante el mes de agosto de este año y contó con la participación de más de 350 trabajadores y trabajadoras de la Provincia, entre ellos profesionales de la salud y docentes.

Al finalizar el cursado, alumnos y alumnas tuvieron la oportunidad de dejar sus reflexiones y comentarios en relación a su experiencia en la formación:

“Muy interesante la capacitación. En nuestro colegio tenemos un proyecto sobre donación de sangre y médula, así que esto me ayuda para ampliar mis conocimientos”.

“Capacitación significativa y muy importante para mi profesión. Había muchos aspectos que desconocía sobre el trasplante, que en su mayoría han sido evacuados. Gracias.”

“Aunque el contenido de esta capacitación no guarda relación directa con el trabajo que realizo en la repartición donde desempeño mis tareas, me resultó altamente interesante, instructiva y por qué no, formativa, ya que toda la ciudadanía debe conocer la gran importancia que conlleva la donación de órganos. Muy satisfecha con la temática de esta capacitación”.

Al respecto, el director del Ecodaic, Marcial Angós, reflexionó sobre la importancia de que los trabajadores y trabajadoras de la Provincia puedan contar con la opción de formarse en esta materia. “Es fundamental hablar de donación y trasplante en todos los ámbitos de la sociedad, no solo en el de la salud. Tenemos que llevar esta conversación a los hogares, a las escuelas, al trabajo. Tiene que ser parte de la conversación cotidiana. Esta capacitación es un paso más hacia la construcción de la sociedad donante que necesitamos”, sostuvo.

Es oportuno mencionar que aquellas instituciones que estén interesadas en abordar esta temática en sus espacios de capacitación, pueden comunicarse al correo electrónico: ecodaic.comunicacion@gmail.com

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn