Septiembre en marcha, con actividades para todos los gustos

Septiembre ya está en marcha y el Teatro Real trae actividades para todos los gustos. Música y teatro para disfrutar en el mes de la primavera, tanto en el espacio de San Jerónimo 66 como en el Buen Pastor (Av. Hipólito Yrigoyen 325) y el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Leopoldo Lugones 401).

Entre las propuestas musicales se encuentra Frankenstein, el musical, Woody Allen Night, 5 Sentidos y Canto a Angelelli. Además, desde Buenos Aires, desembarca en la sala Carlos Giménez Dani La Chepi, con su espectáculo Solo vos.

Los elencos estables también estarán presente en la programación de septiembre con el estreno de Poseidón y la Mar Chiquita, del Teatro Estable de Títeres; y continuarán en cartelera Phillia y La Catrina. La Comedia Cordobesa por su parte, subirá a escena en Laguna Larga con Malvinas, 74 días/1982.

A continuación, la agenda completa de actividades que la Agencia Córdoba Cultura presenta a través del Teatro Real a lo largo de septiembre.

Viernes 9 y sábado 10 a las 20 / Domingo a las 19

“Frankenstein, el musical”

Obra pionera en el género en nuestra ciudad, regresa al escenario del Teatro Real para celebrar los 20 años desde su estreno. Con una renovada e impactante puesta y 40 artistas cordobeses en escena.

Duración: 150 minutos / Edad recomendada: mayores de 12 años / Entradas numeradas: $3.300. Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro / Sala Carlos Giménez.

Viernes 16 a las 21

“Woody Allen Night”, por Paris Jazz Club

En el espectáculo se interpretarán canciones que Woody Allen escogió para sus películas, reviviendo la atmósfera y sonoridad tan características de películas como Midnight in Paris, Sweet and Lowdown, Blue Jasmine y Manhattan entre otras. Jazz característico de New Orleans, New York y París al mejor estilo de Sidney Bechet, Glenn Miller, Cole Porter, Gershwin y demás íconos de la época. La música en vivo es acompañada por proyecciones de escenas de las películas. El show cuenta también con intervenciones humorísticas, monólogos y stand up.

Duración: 80 minutos / Edad recomendada: todo público / Entradas: Platea y sillas: $2.500, Primer nivel: $2.200, Segundo nivel: $1.900, Tercer nivel: $1.600. Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro / Sala Carlos Giménez

Martes 13 a las 20

“Malvinas, 74 días / 1982”

Comedia Cordobesa en el Centro Cultural de Laguna Larga.

La obra se inspira libremente en sucesos ocurridos durante la Guerra de Malvinas y en las épicas de sus protagonistas, ex combatientes de Argentina e Inglaterra que han compartido sus visiones en sitios virtuales que funcionan como un archivo vivo.

Edad recomendada: mayores de 12 años / Duración: 55 minutos / En el Centro Cultural de Laguna Larga.

Sábado 17 a las 21

“Solo vos”, de Dani la Chepi

«Un cautivador y estimulante espectáculo musical en el que Dani La Chepi recorre junto al público las delirantes e hilarantes vivencias y reflexiones que le provocó el aislamiento», adelanta la sinopsis oficial.

Duración: 90 minutos / Edad recomendada: todo público / Entradas: Platea y sillas $3.400, 1° Nivel $3.000, 2° Nivel $2.800, 3° Nivel $2.600. Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro / Sala Carlos Giménez

Domingo 18 y 25 a las 17

“Poseidón y la Mar Chiquita”, Teatro Estable de Títeres

“Navegando en altamar, el valiente Capitán Beta naufraga tras una tormenta y aparece en las aguas de la Mar Chiquita. Poseidón, el dios de todos los mares, acudirá en su ayuda. El hundimiento de un barco puede ser el comienzo de nuevas y extrañas aventuras. Una historia en la que no faltarán flamencos, zorros, sapos, lenguados, arañas, alguna que otra serpiente, y por supuesto… mosquitos, muchos mosquitos, ‘una banda’ de mosquitos”, adelanta la sinopsis oficial.

Duración: 50 minutos / Edad recomendada: mayores de 6 años / Entradas: Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro / Sala Carlos Giménez

Miércoles 21 a las 20:30

“25 años”, por 5 Sentidos

5 Sentidos festeja los 25 años con la música, el conjunto folclórico cordobés recorrerá sus 8 discos y contará con la presencia de invitados especiales, a su vez se grabará disco y video en vivo.

Duración: 150 minutos / Edad recomendada: todo público / Entradas: $1500. Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro / Sala Carlos Giménez

Sábado 24 a las 21

“Canto a Angelelli”

“El 4 de agosto de 1976 Monseñor Enrique Angelelli era asesinado a manos de militares del tercer cuerpo del Ejército, que fraguaron su muerte como un accidente automovilístico. Al conmemorarse 46 años de su desaparición física, damos a conocer el próximo estreno de Canto a Angelelli, cantata compuesta por Luis Pérez. Se trata de una suite de Aires Argentinos sobre el poema Oración a mi sacerdocio de Enrique Angelelli y textos de la Misa Católica”, adelanta la sinopsis oficial.

Duración: 60 minutos / Edad recomendada: todo público / Entradas: Platea $1.500, 1° nivel $1.200, 2° nivel 1.000, 3° nivel $800. Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro / Sala Carlos Giménez

Sábados 17 y 24 a las 17

Ciclo “El Real en el Centro Cultural Córdoba”.

“Philia”, del Teatro Estable de Títeres

“Philia es una niña que juega y lleva a sus aventuras de sueño y deseo por los caminos de la experimentación, la observación, la imaginación, lo asertivo y lo que no lo es; pudiendo probar si volar es humano o sólo pertenece al mundo de los insectos, de los pájaros o de algún diente de león que danza al son del viento”, adelanta la sinopsis oficial.

Duración: 45 minutos / Edad recomendada: + 5 años / Entradas: $500. Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro / Auditorio del Centro Cultural Córdoba

Viernes 2 y 9 a las 20

Ciclo “El Real en el Buen Pastor”

“La Catrina”, por la Comedia Cordobesa y el Teatro Estable de Títeres

“La Catrina, representación de la muerte por el pueblo Mejicano, es el nombre que le pusimos a nuestra obra de títeres para adultos. Con un agregado: La muerte viva o recuerdos de Doña Francisca. Doña Francisca nos relatará sus recuerdos, de infancia, adolescencia y ya adulta. En sus recuerdos la muerte tiene su presencia, ya que la busca y no la encuentra. La muerte pone en evidencia la importancia de la vida, por eso una muerte viva como dice el Sabalero (cantante uruguayo), jamás una muerte mansa”, adelanta la sinopsis oficial.

Duración: 50 minutos / Edad recomendada: mayores 16 de años / Entradas: $500. Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro / Capilla del Buen Pastor

Sábados 3 y 10 a las 17

“Il Sole Blu”, por la Comedia Infanto Juvenil

“Dos personajes músicos, definidos por la necesidad de existir e interpretar piezas musicales, mágicamente aparecen en un mundo de partituras. Descubren que el lugar está repleto de instrumentos musicales. Allí se aventurarán e intentarán dar lectura y ejecución a una particular y descomunal sinfonía. En estética de clown, con pases de humor, haciendo fácil lo difícil y muy difícil lo fácil, estos personajes nos llevarán a navegar por el mundo mágico de la música y sus encantos”, adelanta la sinopsis oficial.

Duración: 50 minutos / Edad: a partir de los 3 años / Entradas: $500. Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro / Capilla del Buen Pastor

