Play off de Basquet: San Jorge recibe a Nueve de Freyre en la ida de los cuartos de Final

Comienza la etapa de las definiciones en el Basquet Asociativo de la Morterense. El «Clausura» ya definió los cruces de cuartos de final, y San Jorge recibe este viernes 23 a Nueve de Freyre.

AGENDA

*BÁSQUET MAYORES*

Este viernes 23-9 San Jorge recibe a 9 de Freyre por el partido de ida de Cuartos de final de los Play off del asociativo. Se juega desde las 21,30 hs.

El partido de vuelta se juega el domingo 2 de octubre. Y si hace falta un tercer partido se juega el domingo 16-10

🏀*BÁSQUET MENORES*

FEMENINO

San Jorge visita a Centro Social en categoría U15.

Este jueves 22-9 desde las 19 hs.

MASCULINO.

Minibásquet. Se completa la fecha del clásico en Cancha de Centro Social.

Miércoles 21-9 desde las 18 hs. Cat. Mosquito y Escuelita

Sábado 24-9 desde las 9 hs. Cat. Pre Mini y Mini

Por la primera fecha de la segunda ronda San Jorge visita a Tiro Federal

Sábado 24-9

12 hs. U15

14 hs. U17 azul

16 hs. U13

18 hs. U19

Martes 27-9

19,30 hs. U15

21,30 hs. U17 rojo

🔵*BOCHAS*

Este domingo 25-9 los jugadores de San Jorge, devolviendo la visita, participarán del Torneo de Freyre Bochas Club.

Desde el día sábado en canchas de San Jorge se jugará la definición de Tercera categoría del Torneo del pasado domingo.

⚽FÚTBOL DE PRIMERA

Este domingo San Jorge arranca el Absoluto visitando a Atlético de Santa Rosa de Río Primero.

Para el Absoluto el equipo de Lapalma incorporó a Fernando Pepino (defensor procedente de Juniors de Suardi, y que estaba jugando en la liga Ceresina) y a Lioniel Bolatti (que viene de jugar en Sportivo Belgrano de La Para).

⚽*FÚTBOL INFANTIL*

Este sábado San Jorge juega frente a 9 de Morteros la final de Copa de Oro del Clausura, en busca de la gran final del torneo.

Desde las 12 se juega la tira comenzando con Promocional.

Y desde las 10 se juega por el torneo Zonal con categorías Promocional, Pre infantil e Infantil.

*Encuentro en Ramona*

La Escuelita de futbol, viaja a Ramona, este domingo 25, para participar del encuentro, con las categorías 2015, 2016 y 2017.

🤸🏻‍♀️🤸🏻‍♂️ *GIMNASIA*

Las gimnastas del nivel escuela, junto a las profesoras Natalia Espil y Florencia Tobaldo, van a estar participando del cuarto encuentro anual en Tiro Federal con 40 gimnastas.

🏐*NEWCOM*

Después de obtener la Copa de Oro de la Liga del Noreste San Jorge tendrá fecha libre este fin de semana.

🎾*PÁDEL*

Este fin de semana no habrá actividad competitiva en canchas de San Jorge.

🛼*PATÍN*

Este domingo 25-9 San Jorge participará del Encuentro de Patín organizado por el Club Deportivo Barrio Bertossi con 56 patinadores de niveles inicial, intermedio y avanzado.

🏐*VOLEY*

Este viernes 23, las chicas de San Jorge viajan a 9 de morteros para jugar con las categorías sub 12, sub 13 y sub 14 desde las 19:30hs una nueva fecha del torneo de la Liga Morterense.

El domingo 25 las chicas del MAXI vóley juegan el segundo Grand Prix del torneo clausura en Tiro Federal.

