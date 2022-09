Fútbol Infantil: San Jorge y Nueve de Morteros definen el Campeón de la Zona Norte

0 0

Este sábado, y por tercera vez en el año, en el Fútbol de las Divisones Inferiores, San Jorge de Brinkmann y Nueve de Morteros, definen quién será el Campeón de la Zona Norte de la Liga Regional San Francisco.

Ambos se quedaron con el 50% de los Torneos en disputa. El Nueve con el «Apertura» y San Jorge con el «Clausura».

Por ello se juega la gran final, que obtendrá quién sume al final de la tarde la mayor cantidad de puntos entre todas las divisones, desde Promocional a Juveniles.

AGENDA

*FÚTBOL INFANTIL*

Este sábado 1-10 San Jorge juega frente a 9 de Morteros la gran final de la Zona Norte de la Liga Regional.

Desde las 12 se juega la tira comenzando con Promocional.

Y desde las 10 se juega por el torneo Zonal con categorías Promocional, Pre infantil, Infantil y Prejuvenil.

⚽FÚTBOL DE PRIMERA

Este domingo San Jorge recibe a Independiente de Balnearia por la segunda fecha del Absoluto.

Cambia el horario!!!

Tercera especial desde las 15 y Primera desde las 17 hs.

*FÚTBOL FEMENINO*

San Jorge debuta en el Nuevo Torneo oficial organizado por la Ligar Regional San Francisco.

Será este domingo 2-10 desde las 10 hs.

San Jorge integra la Zona B junto a Sportivo Belgrano y Antártida de San Francisco, 9 de Morteros, Juniors y Sportivo Suardi.

Cada fecha se juega completa en una misma cancha.

Este domingo el local será Sportivo Suardi.

San Jorge participa con 3 equipos de categoría Infantil (chicas nacidas entre los años 2011 y 2014), Juvenil (nacidas entre 2007 y 2010) y Mayor (nacidas después del 2006).

Los planteles femeninos están a cargo de los profes Matías Utrera, Naira Bravo y Yamila Yozwiak.

🎾*PÁDEL*

Este fin de semana se juegan categorías impares damas en Sportivo Suardi y pares caballeros en 9 de Morteros.

🛼*PATÍN*

Los patinadores de San Jorge tendrán fecha libre este fin de semana.

Y ya nos preparamos para el Encuentro que se realizará el próximo sábado 29 de octubre.

🏐*VOLEY*

Este miércoles 28-9 desde las 18,30 San Jorge recibe a Tiro Federal en una nueva fecha de la Liga en categorías Sub 12, sub 13 y sub 14.

*BÁSQUET MAYORES*

San Jorge juega el partido de vuelta frente a 9 de Freyre por los Cuartos de Final de los Play off del asociativo.

Aún no está confirmado el día y el horario de juego.

🏀*BÁSQUET MENORES*

No habrá fecha del femenino

MASCULINO.

San Jorge juega frente a Porteña Asociación como local.

Martes U13 desde las 19 hs.

Sábado 1-10. Todo en cancha de Centro Social

U15 desde las 14 hs

U17 Rojo desde las 16 hs.

U19 desde las 18 hs.

Queda pendiente la confirmación del partido de U17 azul.

🔵*BOCHAS*

Este domingo 1-10 los jugadores de San Jorge participarán del Torneo de Sportivo Belgrano de San Francisco. San Jorge hará la zona en Brinkmann y se jugarán partidos en los tres clubes de la ciudad.

