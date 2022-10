Llaryora en la C40: «No habrá lugar para las ciudades que no adopten una política ambiental»

0 0

El intendente de la Capital provincial, Martín Llaryora, disertó en la Cumbre Mundial de Alcaldes “C40”, un evento internacional que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires del 19 al 21 de octubre.

El encuentro, que se realiza cada tres años, reúne a representantes de todo el mundo para discutir acerca del cambio climático y el rol que tienen los gobiernos locales en la lucha para enfrentarlo y mitigar sus efectos.

C40 es una red de alcaldes de casi 100 ciudades líderes en el mundo, que toman medidas urgentes para afrontar la crisis climática y crear un futuro donde todos puedan prosperar. Los líderes que participan representan a más de 582 millones de personas y una quinta parte de la economía mundial.

En la oportunidad, Llaryora disertó en el panel “La cooperación climática orientada a las finanzas sostenibles entre ciudades”. El espacio fue compartido con la alcaldesa de Copenhague, Sophie Hæstorp Andersen; el alcalde de Curitiba, Rafael Greca y el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; con la coordinación del ministro de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

En este marco, el intendente repasó las medidas y acciones impulsadas por su gestión en materia ambiental y que posicionan a la ciudad de Córdoba como líder regional, a la vanguardia en materia de innovación y sustentabilidad, con el objetivo de aportar a la construcción de una ciudad amigable con el ambiente.

“En la ciudad de Córdoba estamos impulsado y liderando el proceso de transformación de una economía lineal a una circular», definió Llaryora.

“Nosotros estamos generando una fuerte política ambiental y un liderazgo indiscutido en materia de Economía Circular porque creemos que no habrá lugar para las ciudades que no adopten una política ambiental. Aquellas ciudades que no integren los paradigmas de la Economía Circular y la Economía Verde perderán oportunidades”, agregó el intendente.

Entre las diferentes políticas públicas que se destacan se pueden mencionar la recuperación del Jardín Botánico, el Observatorio Ambiental y la Universidad Libre del Ambiente; junto con la creación del primer Juzgada de Faltas Ambiental, el Instituto de Protección Ambiental (IPA), el ente BioCórdoba, la primera Escuela de Economía Circular y el primer Parque Industrial de la Economía Circular.

Córdoba, ciudad amigable con el ambiente

Luego, Llaryora explicó ante el auditorio que el eje central de la estrategia desarrollada por su gestión se basa en el modelo de las 4C, como se conoce a las Economía Circular, del Conocimiento, Creativa y la Economía Comunitaria.

El posicionamiento de Córdoba se ve reflejado en reconocimientos por parte de prestigiosos organismos internacionales, en muchos casos estos se traducen en nuevas vías de financiamiento que permiten aplicar políticas públicas en materia ambiental.

Entre ellos se destacan la calificación de “Ciudad Emergente”, otorgada por el BID en su reporte de medición de Ciudades inteligentes; la distinción por parte del Foro Económico Mundial que colocó a Córdoba como una de las 36 ciudades del mundo pioneras en el camino a ser Ciudades Inteligentes y el reconocimiento de Google por la herramienta de “Gestión Ambiental” desarrollada por el municipio capitalino.

Además, UNICEF destacó a las supermanzanas creadas por la actual gestión como un espacio que mejora la vida de los ciudadanos, mientras que la Unión Europea premió a la ciudad con una subvención de más de tres millones de euros por el Proyecto Respira Córdoba para la recuperación del área central.

