Frigoríficos no reciben hacienda el 31, y no faenarán animales a partir de noviembre

La disputa entre los frigoríficos y matarifes que abastecen al consumo interno y los exportadores por la implementación del “troceo” de la media res, una medida decidida por el Gobierno nacional con el aval de quienes venden al exterior, llegará a un punto máximo en las próximas horas.

Las cámaras que agrupan a la industria cárnica de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe informaron que desde este lunes 31 no recibirán hacienda y que a partir del martes 1° de noviembre, no faenarán animales.

Una alta fuente de la cadena señaló que esto no es un lock out empresarial en contra de la medida que la Secretaría de Agricultura ratificó en las últimas horas, sino una decisión inevitable ante una serie de aspectos que consideran no están claros en las normas dictadas.

Nota web Infocampo

