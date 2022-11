Firmaron convenio para desarrollo de Centros Comerciales a cielo abierto en la Provincia

0 0

El gobernador Juan Schiaretti presidió en la ciudad de Río Cuarto, la firma del convenio marco de cooperación institucional para el desarrollo y ejecución de centros comerciales a cielo abierto de la provincia de Córdoba.

El acuerdo fue suscrito por la Provincia, 15 municipios y cámaras del sector comercial. La intención es contribuir al desarrollo y la gestión de los centros comerciales a cielo abierto en la provincia de Córdoba, con una mejora de las condiciones de habitabilidad urbana y el fortalecimiento competitivo de las pequeñas y medianas empresas dedicadas al comercio minorista y la prestación de servicios.

Durante el acto, que tuvo lugar en la sede del Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios (Cecis), Schiaretti expresó: “Los centros comerciales a cielo abierto son, por un lado, el mejoramiento y embellecimiento de una ciudad; y por el otro, el facilitarle y mejorarle la vida a sus habitantes cuando tienen que realizar una compra, ir a tomar algo a un bar o ir a comer en un restaurante”.

“Significa también hacer sinergia entre el sector público, los intendentes, con la colaboración del Estado provincial, para que nuestros comercios y prestadores de servicio puedan vender más mercadería y mejores servicios. Y mayor venta significa mayor actividad económica, mayor posibilidad de puestos de trabajo. Y trabajo es lo que precisamos para progresar en nuestra provincia”, añadió.

El convenio fue suscripto por los intendentes de: Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas; Villa General Belgrano, Oscar Santarelli; Cosquín, Gabriel Musso; Miramar de Ansenuza, Adrián Walker; Jesús María, Luis Picat; Santa Rosa de Calamuchita, Claudio Chavero; San Francisco, Damián Bernarte; Colonia Caroya, Gustavo Brandán; Bell Ville, Carlos Briner; Cruz del Eje, Claudio Farías; Alta Gracia, Marcos Torres Lima; General Deheza, Franco Morra; Villa Nueva, Natalio Graglia; Arroyito, Gustavo Benedetti; y el jefe de gabinete de Villa María, Héctor Muñoz.

El intendente local Juan Manuel Llamosas agradeció al gobernador “por esta visión de articulación con el sector privado, no solo con el comercio, sino también con el campo, con los consorcios, industrias, con cada acción que hace más efectivos los recursos, aportando todos: Gobierno provincial, municipal, y el sector privado, lo que redunda en desarrollo y más beneficios”.

A su turno, el ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Accastello, indicó: “Las buenas iniciativas e ideas las transformamos en políticas públicas como esta, que es la estrategia de trabajo en nuevas herramientas de consumo para que, articulado de manera asociativa entre el sector público y el privado, se generen mayores ventajas para los comerciantes”.

“Es una promoción de la actividad comercial, una difusión, una revitalización de los espacios comunes con acciones complementarias en materia de seguridad, tecnológica y de conectividad”, agregó el funcionario.

Acastello detalló además que la inversión total de la iniciativa es de 450 millones de pesos, importe que aporta mitad la Provincia y mitad los municipios (30 millones cada localidad).

Cabe destacar que los fondos para arrancar con los 15 centros comerciales a cielo abierto estarán a disposición de los municipios en 30 días. El plan es comenzar y concluir las obras cuanto antes, a la vez que ampliar el programa en 2023 a 10 municipios más, remarcó el ministro de Industria, Comercio y Minería.

Trabajo público-privado

También adhirieron al convenio los presidentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Alfredo González; la Federación Comercial de Córdoba, Ezequiel Cerezo; y la Cámara de Comercio de Córdoba, José Viale.

El acuerdo se sustenta en la sinergia entre los sectores público y privado para lograr un espacio comercial delimitado, ordenado, sustentable y competitivo.

En este sentido, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Alfredo González, destacó el trabajó entre el sector privado y el estado: “Esta acción es la primera vez que se genera en este formato y no tengo dudas de que se va a repetir en otras provincias. Por eso, quiero felicitar al gobernador, a todo su equipo y a los intendentes. En Came van a encontrar siempre interlocutores válidos para poder trasladar estas acciones público-privadas”.

Por su parte, el presidente de la Federación Comercial de Córdoba, Ezequiel Cerezo, consideró que “este nuevo modelo asociativo es para nosotros muy virtuoso; no tenemos duda que va a generar muchos beneficios, no solamente para el comercio minorista sino también para toda la sociedad, generando recursos innovadores para la ciudad y permitiendo que comerciantes, residentes y visitantes lo puedan disfrutar”.

En otro momento de su alocución, Juan Schiaretti subrayó: “Esta iniciativa partió del sector comercial de la provincia de Córdoba, por un lado, y de la Came, que es un organismo nacional que nuclea a numerosos comerciantes. Y como es una buena iniciativa que corresponde a lo que somos, sentimos y actuamos los cordobeses, la adoptamos y la llevamos adelante”.

Acompañaron también al gobernador el diputado nacional Carlos Gutiérrez; la directora general del Centro Cívico en Río Cuarto, Samantha David; legisladores y demás autoridades.

Comercios minoristas

Los centros comerciales a cielo abierto son organizaciones de comerciantes minoristas que trabajan con una planificación urbana y comercial sustentable, a fines de lograr una identidad propia y distintiva.

Se busca incorporar mejores condiciones para los ciudadanos y gestionar, de manera conjunta, la oferta comercial del sector con estructura gerencial, imagen común, variedad y calidad en la oferta de productos y servicios, para procurar así un entorno urbano agradable, accesible y seguro para los clientes.

“Nosotros somos la expresión y queremos ser la voz de aquellos que cuidan, defienden y promueven la producción y el trabajo. Eso es Córdoba y eso también es lo que queremos para nuestra Patria”, dijo el gobernador sobre el final de su discurso.

Y concluyó: “Queremos que haya producción y trabajo. Por eso lo promovemos, por eso tomamos las iniciativas que nos presentan quienes representan al sector privado. Juntos es como vamos a conseguir que haya más producción y empleo”.

Según el convenio, las partes firmantes buscan:

Contribuir a la modernización y sostenibilidad económica de los comercios minoristas y empresas de servicios, en particular las pequeñas y medianas, ubicadas en centros comerciales a cielo abierto.

Crear condiciones de mejor accesibilidad de los centros comerciales urbanos para los habitantes y visitantes de las ciudades que adhieran al programa.

Revitalizar los centros comerciales urbanos y cascos históricos de las ciudades.

Mejorar la calidad del servicio al público por parte de los comercios minoristas.

Incrementar los puestos de trabajo en el sector comercial y de servicios.

Mejorar la comunicación y la promoción de la oferta comercial y turística de las ciudades, en particular de las zonas comerciales.

Integrar en los centros tradicionales de las ciudades las actividades comerciales con las culturales, turísticas y de recreación social.

Inducir la inversión de los sectores público y privado en los centros comerciales urbanos.

