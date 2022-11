Frigoríficos: Prorrogan por 75 días implementación de troceo de carnes

0 0

Luego de ratificar el último jueves que el fin de la media res no tenía vuelta atrás y que, a partir de este martes 1° de noviembre se aplicaría el “troceo” en no más de 32 kilos, el Gobierno nacional no tuvo más remedio que ceder ante las presiones de frigoríficos del mercado interno y matarifes que se negaban a aplicar este nuevo sistema de comercialización.

Comunicado

“La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informa que, atendiendo a los pedidos presentados por las provincias respecto a la necesidad de fortalecer cuestiones vinculadas a la implementación, control y logística, ha decidido prorrogar, de forma extraordinaria, por 75 días la implementación de la resolución 2/21, referente al troceo de carnes“.

Nota completa y fuente https://www.infocampo.com.ar/la-novela-sin-fin-del-troceo-la-media-res-seguira-vigente-al-menos-hasta-el-15-de-enero/

